Сочинение 5 класс - Здравствуй, Илья! (сочинение-письмо)

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Здравствуй, Илья! (сочинение-письмо)"



Вчера получил твое письмо и прочитал, что ты считаешь занятие спортом бесполезной тратой времени. Я не только не согласен с тобой, но и не понимаю тебя. Как можно жить без спорта! Я не представляю человека, который ни разу не становился на лыжи, не катался на коньках или не играл в футбол. Спорт -- это потрясающая вещь. Он помогает быть веселым, бодрым и жизнерадостным.

Какое огромное удовольствие я получаю от лыжной прогулки или игры в баскетбол. Спорт -- не только победы, рекорды и поражения. Спорт -- это отличный отдых.

Скоро наступит зима и принесет с собой множество развлечений: коньки, хоккей, лыжи, санки. . . Если бы их не было, то жизнь была бы очень скучной.

Я все время говорил о спорте, как о развлечении, не говоря о других его преимуществах. Он помогает стать сильным, добрым, закаляет физически и духовно. Я думаю, что ты поймешь, как важен в нашей жизни спорт, и мы вскоре встретимся с тобой на физкультурной площадке или катке. Жду с нетерпением твоего письма.

Твой друг Максим.