Сочинение 5 класс - Значение компьютера в современной жизни

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Значение компьютера в современной жизни"



Компьютер, или электронно-вычислительная машина, в нашей жизни занимает все большее место. С его помощью можно напечатать текст или произвести математические вычисления, составить расписание движения поездов и управлять технологическим процессом на заводе, изучать иностранные языки и руководить полетом космической станции, вести бухгалтерские расчеты и планировать бюджет страны, общаться с людьми, находящимися в любой точке земного шара, и вести тончайшие хирургические операции, послать письмо другу и сделать фотографию.



Я могла бы еще долго перечислять возможности современных компьютеров. Но и из этого перечня ясно, что развитие современных технологий, управление экономикой и производством, образование и медицина, наука и космос сегодня немыслимы без компьютера.