Сочинение 6 класс - Чему и как я научился этим летом

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Чему и как я научился этим летом"



Лето в этом году у меня получилось очень насыщенным. Мы с родителями ездили на мо­ре, на дачу, в лес. Но больше всего мне по­нравилось в походе.



Мы ночевали в палатках, разводили кос­тёр, купались. А ещё я научился ловить ры­бу. Оказывается, это не так уж и сложно, да­же интересно. Надо только заранее накопать червей и приготовить снасти: удочку и садок. Потом встать пораньше, выбрать тихое место, устроиться поудобнее и терпеливо ждать клё­ва. Теперь я могу часами сидеть на берегу за этим занятием.



Я даже освоил некоторые его тонкости. Например, узнал, как сделать так, чтобы на­живка не терялась в травянистых местах. Снасть следует оборудовать поплавком, кото­рый и поднимает крючки над дном. Делается это так. На конце лески ставят грузило, в 15-20 сантиметрах от него привязывают на поводке первый крючок, а выше по леске, тоже на поводке, — второй. В 80-90 сантиметрах от грузила ставят обыкновенный поплавок, Снасть готова.



А как приятно увидеть на крючке пойманную рыбку! Бывало, поймаешь даже крошечного малька, а сколько счастья-то! Ведь это ты всё сам, без посторонней помощи. Потом сидишь у костра и уплетаешь за обе щёки свою добычу.