Сочинение 6 класс - Что случилось со мной однажды в походе
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Что случилось со мной однажды в походе"
Увлекательное это занятие — ходить в поход. Всякий раз происходит что-нибудь интересное, необычное.
Однажды мы, одноклассники, вместе с руководителем туристического кружка Олегом Борисовичем отправились в экологическую экспедицию. Нашей задачей, кроме отдыха и развлечений, было очистить родник рядом с одним из сёл в шестидесяти километрах от нашего города.
Часть пути мы проехали на автобусе, другую — прошли пешком и на окраине деревни устроили небольшой лагерь из нескольких палаток. Назначили дежурных, я оказался среди них. Нужно было принести хвороста, развести костёр, приготовить обед. Я отправился в ближайший лесок за дровами. «Осторожно, там могут быть звери!» — крикнул кто-то вслед. Я не придал значения этим словам. Смело углубился в лес, стал собирать сушняк. И вдруг сбоку я услышал треск, а никто из ребят не шёл следом, это точно. Я испугался, но нашёл в себе мужество посмотреть в ту сторону. В восьми-десяти шагах стоял небольшой кабан, чёрный с серыми полосками, маленькими глазками, вытянутым шевелящимся носом. Мы пристально смотрели друг на друга, оценивая ситуацию. Не знаю, что испытывал зверь, глядя на меня, а я был не в восторге от этой встречи. «А вдруг здесь целая семья, и сейчас из-за дерева выскочит разъярённая мать, чтобы защитить детёныша от двуногого существа?» — пронеслось в моей голове. Как бы то ни было, а нужно покидать это место, и чем быстрее, тем лучше. Я повернулся назад: дорога к отступлению была свободна. Так быстро бегать мне ещё никогда не приходилось.
Когда мы с ребятами и Олегом Борисовичем через некоторое время пришли на то же место, там уже никого не было. А рядом журчал родник, который нам предстояло очистить.