Сочинение 6 класс - Что случилось со мной однажды в походе

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Что случилось со мной однажды в походе"



Увлекательное это занятие — ходить в по­ход. Всякий раз происходит что-нибудь инте­ресное, необычное.



Однажды мы, одноклассники, вместе с ру­ководителем туристического кружка Олегом Борисовичем отправились в экологическую экспедицию. Нашей задачей, кроме отдыха и развлечений, было очистить родник рядом с одним из сёл в шестидесяти километрах от нашего города.



Часть пути мы проехали на автобусе, дру­гую — прошли пешком и на окраине деревни устроили небольшой лагерь из нескольких па­латок. Назначили дежурных, я оказался среди них. Нужно было принести хвороста, развести костёр, приготовить обед. Я отправился в бли­жайший лесок за дровами. «Осторожно, там могут быть звери!» — крикнул кто-то вслед. Я не придал значения этим словам. Смело уг­лубился в лес, стал собирать сушняк. И вдруг сбоку я услышал треск, а никто из ребят не шёл следом, это точно. Я испугался, но на­шёл в себе мужество посмотреть в ту сторо­ну. В восьми-десяти шагах стоял небольшой кабан, чёрный с серыми полосками, малень­кими глазками, вытянутым шевелящимся но­сом. Мы пристально смотрели друг на друга, оценивая ситуацию. Не знаю, что испытывал зверь, глядя на меня, а я был не в восторге от этой встречи. «А вдруг здесь целая семья, и сейчас из-за дерева выскочит разъярённая мать, чтобы защитить детёныша от двуногого существа?» — пронеслось в моей голове. Как бы то ни было, а нужно покидать это место, и чем быстрее, тем лучше. Я повернулся на­зад: дорога к отступлению была свободна. Так быстро бегать мне ещё никогда не приходи­лось.



Когда мы с ребятами и Олегом Борисови­чем через некоторое время пришли на то же место, там уже никого не было. А рядом жур­чал родник, который нам предстояло очис­тить.