Сочинение 6 класс - Какими люди и животные должны быть в цивилизованном обществе

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Какими люди и животные должны быть в цивилизованном обществе"



Издавна человек и животные живут рядом. Человек как общественное существо, которое имеет сознание, владеет речью, вырабатывает и использует орудие работы, приручил первых животных для домашнего хозяйства. С тех пор существует дружба между животными и человеком. Но животные существуют не только для хозяйства.



Животные удовлетворяют и эмоциональные запросы человека. Как говорит народная мудрость, «собака – друг человека», так как он не только стережет дом, но и понимает хозяина, показывает свое отношение к нему. Кот, например, успокаивает нервную систему человека. Животные -. верные своим хозяевам существа. И эта верность зачаровывает. Животные, хотя и зависимы от хозяина, но никогда не предают их. Люди, к сожалению, в этом плане другие. Нередко можно встретить людей, которые, натешившись какой-то зверюшкой, выгоняют ее. Это – жестокие люди. Но большинство людей любит животных, проявляют заботу о них, делятся с ними наилучшим. Люди эти несут ответственность за своих воспитанников.



Относительно звероферм, птицефабрик, боен, то хочу сказать, что и люди живут не на лоне природе, и ту же самую квартиру можно назвать, а временами и называют, клеткой. В некоторых странах выступают против одежды из меха животных, многие люди не едят мяса. Мне кажется, это дело каждого. И каждый сам должен призадуматься над решением этой проблемы для себя.