Сочинение 6 класс - Когда моя бабушка училась в школе

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Когда моя бабушка училась в школе"



Моя бабушка родилась в далёком 1938 го­ду, а в школу пошла сразу после окончания Великой Отечественной войны. Жила она тог­да в деревне с мамой и двумя братьями, её отец воевал и вернулся только год спустя пос­ле победы, он работал на восстановлении Мос­квы.



В конце лета на пороге их дома появилась сельская учительница Александра Васильевна, она делала обход семей, в которых были семи­летние дети. Маму моей бабушки, прабабуш­ку, не надо было уговаривать собирать дочку в школу, она уже и сама подумывала об этом, прикидывала, во что одеть и обуть. А време­на были тяжёлые, голодные. Хлеба не было, собирали лебеду и из неё делали муку, карто­фельные очистки не выбрасывали — они шли на оладьи. Прабабушка целыми днями работа­ла в колхозе, а дома многие обязанности были возложены на детей. Но учиться всё равно хо­телось. 1 сентября 1945 года бабушка пошла в школу.



Она и ещё несколько деревенских мальчи­шек и девчонок в рубашках и ситцевых плать­ицах встали у большого деревянного дома рядом с церковью. Это было здание школы. Александ­ра Васильевна вышла на крыльцо, подозвала их к себе, попросила встать парами и торжествен­но завела в класс с печкой в углу и рядом парт посредине. На стене висела маленькая доска, рядом на подставке лежали кусок сухой побел­ки, который служил мелом, и тряпка.



Начался урок. Знакомились с русским ал­фавитом, учились писать первые несколько букв. Александра Васильевна раздала карточ­ки, на которых были написаны простые сло­ва, и дети пытались читать: «мама», «дома», «роза». Конечно, получалось у них плохо. Но глазки горели, потому что хотелось учиться.



Так начались у бабушки школьные годы. И хотя на это время пришлось много испыта­ний, она вспоминает его как самое интересное в своей жизни.