Сочинение 6 класс - Когда моя бабушка училась в школе
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Когда моя бабушка училась в школе"
Моя бабушка родилась в далёком 1938 году, а в школу пошла сразу после окончания Великой Отечественной войны. Жила она тогда в деревне с мамой и двумя братьями, её отец воевал и вернулся только год спустя после победы, он работал на восстановлении Москвы.
В конце лета на пороге их дома появилась сельская учительница Александра Васильевна, она делала обход семей, в которых были семилетние дети. Маму моей бабушки, прабабушку, не надо было уговаривать собирать дочку в школу, она уже и сама подумывала об этом, прикидывала, во что одеть и обуть. А времена были тяжёлые, голодные. Хлеба не было, собирали лебеду и из неё делали муку, картофельные очистки не выбрасывали — они шли на оладьи. Прабабушка целыми днями работала в колхозе, а дома многие обязанности были возложены на детей. Но учиться всё равно хотелось. 1 сентября 1945 года бабушка пошла в школу.
Она и ещё несколько деревенских мальчишек и девчонок в рубашках и ситцевых платьицах встали у большого деревянного дома рядом с церковью. Это было здание школы. Александра Васильевна вышла на крыльцо, подозвала их к себе, попросила встать парами и торжественно завела в класс с печкой в углу и рядом парт посредине. На стене висела маленькая доска, рядом на подставке лежали кусок сухой побелки, который служил мелом, и тряпка.
Начался урок. Знакомились с русским алфавитом, учились писать первые несколько букв. Александра Васильевна раздала карточки, на которых были написаны простые слова, и дети пытались читать: «мама», «дома», «роза». Конечно, получалось у них плохо. Но глазки горели, потому что хотелось учиться.
Так начались у бабушки школьные годы. И хотя на это время пришлось много испытаний, она вспоминает его как самое интересное в своей жизни.