Сочинение 6 класс - Мои мысли о том, как любовь изменяет человека

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Мои мысли о том, как любовь изменяет человека"



Любовь — большое и прекрасное чувство. О нем написано множество книг. Но все равно оно остается для каждого неизвестным, неизведанным, каждый открывает его для себя по-своему. Тимко, например, открыл для себя красоту окружающего мира, увидел, какими прекрасными могут быть обычные луга, простой цветочек и даже название его, например, невесточка, ромашка. А главное – мальчик ощутил в себе необыкновенную силу, мощь, достоинство. Наверное, это и есть высочайшее счастье – знать, что есть родная душа, что «есть для кого жить на свете».



Любовь окрыляет человека, делает ее романтической, чувствительной, доброй. Особенно когда это взаимное чувство. Если любовь остается без ответа, то нередко случаются даже трагедии. Поэтому надо беречь и уважать чувства других, оберегать бесценный дар любви в себе. Нельзя перечесть, сколько подвигов осуществлено ради любви. Шли даже на самопожертвование, ради счастья любимой или любимого. И это высочайшее проявление чувства. Как живет человек, каков его духовный мир, как он относится к большим достижениям своего народа, к сокровищам народной культуры, с которыми духовными достояниями идет он в завтрашний день – эти жизненные вопросы всегда волновали человечество. Так как жизнь – это большая мудрость нашего бытия – двигается отношениями поколений. Человек смертный, но бессмертный народ. Его бессмертность – в преемственности поколений. Мудрость возрастов, богатство народной души сохраняются в памяти нашей. Уважение, почитание старших поколений – закон жизни. Говорят, сегодня лежит на дороге прошлого в будущее. И поэтому я считаю, люди не имеют права забывать свою историю, сходить с путей развития своего народа, чтобы не делать лишних жизненных ошибок.



Жизнь не стоит на месте. Она уже вступает в третье тысячелетие, она изменяется, обновляется, рождаются новые поколения людей, но память будет всегда той категорией, которой будет определять самоценность человека. Человек должен помнить тех, кто дал ему жизнь, оберегать могилы наших предков, так как это наши истоки, это наша духовность.