Сочинение 6 класс - Надо мною — кучевые облака

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Надо мною — кучевые облака"



Лето, жара. Я лежу на лугу и смотрю в небо. По нему бегут кучевые облака. Они большие и маленькие, белые и светло-голубые, и все до одного имеют причудливые формы.



Вот одно напоминает корабль с огромными парусами. Они развернулись навстречу ветру, надулись, помогают судну двигаться с большой скоростью. Другое облако похоже на медведя: массивное туловище, четыре завёрнутые книзу ноги, вытянутая морда на короткой шее. Вот- вот протяжно заревёт. А третье словно замок с башенками и подвесным мостом, который ожидает ножки прекрасной принцессы.



Вот где можно дать волю фантазии. Здесь тебе и дальние страны, и необычные приклю­чения, и диковинные звери. Смотришь на бе­гущие по небу облака и можешь сочинять ин­тересные сюжеты, представлять необычные картины. Прямо природная творческая лабора­тория. И почему облака называют кучевыми? Разве они похожи на кучи? На что угодно, только не на кучи! На самолёты и яхты, жи­вотных и птиц, сказочных персонажей и наши голубые мечты!

