Сочинение 6 класс - О чём могут рассказать следы на снегу

Свободная тема "6 класс" - сочинение "О чём могут рассказать следы на снегу"



Мне нравится бывать в лесу зимой. Не только потому, что там красиво. В зимнем ле­су очень интересно. Если зайти вглубь и при­смотреться к следам на снегу, можно уз­нать много о жизни зверей. Одному страшно, а вместе с дедом-лесником, который всё по­кажет, расскажет и в случае опасности защи­тит, — вперёд!



Вот след лося. Он двойной, как у коровы, но немного больше и длиннее. Это приходил лесной красавец кору поглодать.



Заячий след спутать трудно со следом другого зверя: два широких отпечатка задних лап — впереди, два поменьше — сзади. Это потому, что заяц на бегу задние лапы ставит впереди передних.



Следы волка похожи на собачьи, у молодого размер их как у крупного пса, у старого длина следа сантиметров четырнадцать, а ширина — восемь. У собаки след разлапистый, у волка же — узкий, потому что пальцы у него плотно сжаты — «в комке», как говорят охотники.



След лисы — затейливая цепочка. Отпечат­ки лап в стороны один от другого не расставле­ны, а тянутся по прямой линии один за другим, как бусины, нанизанные на невидимую нить. Пальцы плотно сжаты. Если пройти немного по следу лисы, можно увидеть на снегу ямки и от­метины от прыжков — здесь она ловила мышей.



А вот огромные следы большого зверя, они прерываются и петляют. Это медведь, прежде чем в берлогу лечь, путает свои следы, как за­яц. Петляет по бурелому, моховым болотам, поводе, скачет вбок через валежины, одним сле­дом туда-сюда пройдётся. Тогда только ляжет, успокоенный, что след хорошо запутал.



Вот так в лес можно сходить — будто книгу почитать о жизни его обитателей. Надо только быть заинтересованным и очень внима­тельным.