Сочинение 6 класс - О чём могут рассказать следы на снегу
Свободная тема "6 класс" - сочинение "О чём могут рассказать следы на снегу"
Мне нравится бывать в лесу зимой. Не только потому, что там красиво. В зимнем лесу очень интересно. Если зайти вглубь и присмотреться к следам на снегу, можно узнать много о жизни зверей. Одному страшно, а вместе с дедом-лесником, который всё покажет, расскажет и в случае опасности защитит, — вперёд!
Вот след лося. Он двойной, как у коровы, но немного больше и длиннее. Это приходил лесной красавец кору поглодать.
Заячий след спутать трудно со следом другого зверя: два широких отпечатка задних лап — впереди, два поменьше — сзади. Это потому, что заяц на бегу задние лапы ставит впереди передних.
Следы волка похожи на собачьи, у молодого размер их как у крупного пса, у старого длина следа сантиметров четырнадцать, а ширина — восемь. У собаки след разлапистый, у волка же — узкий, потому что пальцы у него плотно сжаты — «в комке», как говорят охотники.
След лисы — затейливая цепочка. Отпечатки лап в стороны один от другого не расставлены, а тянутся по прямой линии один за другим, как бусины, нанизанные на невидимую нить. Пальцы плотно сжаты. Если пройти немного по следу лисы, можно увидеть на снегу ямки и отметины от прыжков — здесь она ловила мышей.
А вот огромные следы большого зверя, они прерываются и петляют. Это медведь, прежде чем в берлогу лечь, путает свои следы, как заяц. Петляет по бурелому, моховым болотам, поводе, скачет вбок через валежины, одним следом туда-сюда пройдётся. Тогда только ляжет, успокоенный, что след хорошо запутал.
Вот так в лес можно сходить — будто книгу почитать о жизни его обитателей. Надо только быть заинтересованным и очень внимательным.