Сочинение 6 класс - Погожий июньский денёк
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Погожий июньский денёк"
Ярко светит солнце. Лёгкий игриво-шаловливый ветерок ласково колышет луговые травы: то заденет цветок ромашки, то чуть шелохнёт тяжёлый помпончик клевера, то качнёт тонкий стебель с голубыми колокольчиками, то робко дотронется до нежной незабудки. Сейчас каждый стебелёк, каждая травинка, каждый листик — это сложная лаборатория, где день и ночь идут непрерывные физические и химические процессы и каждый вид растений работает по своей программе, которую задала природа.
В густых зарослях травы скрыта богатая и сложная жизнь животного мира. Тяжёлый шмель громко жужжит, перелетает с цветка на цветок, собирает нектар. Цветки под его тяжестью клонятся к земле, но это нисколько не смущает великого труженика. Бабочка лимонница села на жёлтый цветок одуванчика и раскрутила свой длинный спиральный хоботок, суёт его в крохотные розетки лепестков, пытается добраться до сладкого нектара. Под сенью густой травы хищный и полезный жук жужелица доедает свою жертву.
Жаркий воздух пропитан нежными медовыми запахами цветущего разнотравья, которые смешиваются в общий благоухающий букет. В такую погоду хорошо гулять по лугам!