Сочинение 6 класс - Погожий июньский денёк

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Погожий июньский денёк"



Ярко светит солнце. Лёгкий игриво-шалов­ливый ветерок ласково колышет луговые тра­вы: то заденет цветок ромашки, то чуть ше­лохнёт тяжёлый помпончик клевера, то качнёт тонкий стебель с голубыми колокольчиками, то робко дотронется до нежной незабудки. Сейчас каждый стебелёк, каждая травинка, каждый листик — это сложная лаборатория, где день и ночь идут непрерывные физические и хими­ческие процессы и каждый вид растений работа­ет по своей программе, которую задала природа.



В густых зарослях травы скрыта богатая и сложная жизнь животного мира. Тяжёлый шмель громко жужжит, перелетает с цветка на цветок, собирает нектар. Цветки под его тяжестью клонятся к земле, но это нисколько не смущает великого труженика. Бабочка ли­монница села на жёлтый цветок одуванчика и раскрутила свой длинный спиральный хобо­ток, суёт его в крохотные розетки лепестков, пытается добраться до сладкого нектара. Под сенью густой травы хищный и полезный жук жужелица доедает свою жертву.



Жаркий воздух пропитан нежными медо­выми запахами цветущего разнотравья, кото­рые смешиваются в общий благоухающий бу­кет. В такую погоду хорошо гулять по лугам!