Сочинение 6 класс - Речевое взаимодействие

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Речевое взаимодействие"



Речь – это основной способ удовлетворения личных, и не только личных, потребностей в общении. Речевое общение – это мотивированный живой процесс взаимодействия, который направлен на реализацию конкретной, жизненной целевой установки, протекает на основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности.



Взаимодействие общающихся – это обмен в процессе общения не только речевыми высказываниями, но и действиями, поступками. Взаимодействие осуществляется в виде контакта, конфликта, партнерства, сотрудничества, конкуренции и др. Выделяется речевое и неречевое взаимодействие участников общения.



Средством речевого общения является язык, а способом – речь. Каналами общения неречевого общения являются зрение, жесты, моторика, кинестезия (обоняние, осязание, ощущения). Речевому взаимодействию предшествует социальное.



Социальное взаимодействие начинается с установления психологического контакта (увидел, кивнул, улыбнулся или резко отвернулся). Социальное взаимодействие (начал слушать и понимать цель сообщаемого собеседником) переходит к воздействию (начал смотреть на сообщение глазами партнера), а затем к смысловому контакту. В структуре межличностного взаимодействия выделяются три взаимосвязанных компонента:



1) поведенческий компонент. Включает в себя результаты деятельности, речевые действия и неречевые поступки каждого из участников общения, а также мимику, пантомимику, жестикуляцию, все то, что могут наблюдать другие люди X, в своих собеседниках. Наблюдая поведение того или иного человека, можно интерпретировать его личные особенности, мотивы поведения, характер, темперамент. Благодаря вспомогательным средствам общения (жестам, мимике) человек проще и быстрее усваивает информацию, которую передает собеседник;



2) эффективный компонент. Включает все то, что связано с выражением эмоционального состояния той или иной личности, например удовлетворенность и неудовлетворенность общением;



3) информационный компонент – осознание собеседником целей и задач взаимодействия, ситуации общения в целом.



Живя и трудясь вместе, люди постоянно общаются: обмениваются знаниями, мыслями, чувствами, договариваются о совместной работе, советуются друг с другом. Таким образом, взаимодействие людей – это разностороннее проявление совместной человеческой деятельности. Осуществляется оно в трудовом процессе, дружеской беседе, научном диспуте и т. д. Взаимодействие в трудовом процессе предполагает осмысление производственной деятельности, выработку стратегии и ее усовершенствования, изменения, преобразования.



Взаимодействие – сложный процесс между людьми, целью которого является установление контактов в процессе совместной деятельности. Чтобы общение было успешным, необходимо, прежде всего, знать язык и хорошо владеть речью. Нужно всегда учитывать, с какой целью и к кому мы обращаемся, т. е. особенности адресата речи. Ведь мы по-разному будем о чем-то просить или в чем-то убеждать близкого человека или незнакомого, взрослого или ребенка, а значит, мы должны быть знакомы с элементами речевого этикета. Согласно данным лингвистики и психологии основными видами речевой деятельности являются слушание, чтение, говорение и письмо.



Общение – это сложный процесс взаимодействия людей, явление далеко не однозначное. Поэтому особенности поведения людей в процессе общения, применение различных методов и приемов, использование речевых средств во многом определяются видом и методом общения, с которыми приходится иметь дело в каждом конкретном случае. Основные слагаемые общения:



1) разговор состоится, если в нем участвуют не менее двух человек (субъект и адресат), а зачастую участников разговора бывает намного больше;



2) это мысль, т. е. главная и актуальная тема для разговора;



3) знание языка, на котором общаются. В зависимости от различных признаков как бытовое, так и деловое общение можно разделить на следующие виды:



1) контактное – дистанционное;



2) непосредственное – опосредованное;



3) устное – письменное;



4) диалогическое – монологическое;



5) межличностное – массовое и др. Эффективность общения зависит от того, насколько человек, включающийся в его процесс, представляет себе реально существующие условия общения и в соответствии с ним корректирует свое речевое общение. Обычно человек делает это интуитивно, не задумываясь.



Чтобы общение состоялось, собеседникам нужен канал связи. При разговоре – это органы речи и слуха (слуховой контакт). Форма и содержание письма воспринимаются по зрительному (визуальному) каналу. Рукопожатие – способ передачи дружеского приветствия по кинесико-тактильному (двигательно-осязательному) каналу, т. е. сообщение нам пришло по визуальному контакту, но не визуально-вербальному, поскольку словесно (вербально) нам никто ничего не сообщал.



Совершенным средством общения является язык. Благодаря языку, возможно, обмениваться информацией в разных сферах жизни. Чтобы общение было успешным, необходимо знать язык и хорошо владеть речью. Нужно всегда учитывать, с какой целью мы обращаемся, а также особенности речи адресата, так как каждый человек общается по-разному: с близким человеком – один способ общения, а с незнакомым – другой, со взрослым – один, с ребенком – другой, и соответственно, мы должны быть знакомы с элементами речевого этикета.



Способность общаться позволила человеку достичь высокой цивилизации, прорваться в космос, опуститься на дно океана, проникнуть в недра земли. Овладение искусством общения, искусством слова, культурой письменной и устной речи необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. Уметь общаться особенно важно для деловых людей, предпринимателей, менеджеров, организаторов производства, людей, занятых в сфере управления.



Общение осуществляется через речь, в процессе речи. Речь – это язык в действии, это использование языка, его системы в целях говорения, передачи мыслей, общения.

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