Сочинение 6 класс - Верите ли вы в силу амулетов

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Верите ли вы в силу амулетов"



Много легенд сложено разными народами о волшебной силе амулетов и талисманов. Эти легенды красивы и иногда поучительны. И если очень верить в чудесное действие амулетов и талисманов, то они действительно могут помочь. Но не самовнушение ли это? Или стечение обстоятельств? Думаю, что на эти вопросы трудно ответить однозначно. У каждой эпохи были свои излюбленные благородные камни. С камнями всегда были связаны разные суеверия и верования. Астрологи утверждали, что каждый камень принадлежит определенному знаку Зодиака, потому-то люди должны носить кольца с соответствующим камнем.



Мы можем верить или не верить в это древнее знание, но, покупая подарок близкому человеку, обязательно заглянем в его гороскоп, чтобы сделать удачную покупку.

