Сочинение 6 класс - Вид из моей комнаты
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Вид из моей комнаты"
Всё хорошо в моей комнате: цветы, диван, люстра, шторы. Но эти вещи вполне обычные и стандартные, а вот с видом из окна мне повезло больше: каждый день я могу любоваться красотами матушки Волги прямо из квартиры.
Утром распахиваю плотные шторы, и моему взору открывается вся пленительная сила русской реки. Вода то спокойная, то бурная, то мутная, то удивительно прозрачная. Картина всегда потрясающая!
Мокрые камни на берегу переливаются всеми цветами радуги. Частые волны, которые гонит влажный ветер, то и дело омывают их. Прибрежные деревья отражаются в чистой воде, и кажется, что они на самом деле растут в реке: такие чёткие силуэты вырисовываются на поверхности. А далеко-далеко сверкает маяк. Он, как путеводная звезда, показывает дорогу потерявшимся морякам. Его едва видно, а когда землю обволакивает густой туман, он и вовсе исчезает.
И даже частый осенний дождь не портит красоты Волги. Капли опускаются на поверхность и пропадают в пучине вод, оставляя лишь слабую рябь.
Ни на что не променяю я удовольствие созерцать удивительную красоту русской реки. Ничто и никогда не заменит родные просторы!