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Сочинение 6 класс - Вид из моей комнаты

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Вид из моей комнаты"

Всё хорошо в моей комнате: цветы, диван, люстра, шторы. Но эти вещи вполне обычные и стандартные, а вот с видом из окна мне по­везло больше: каждый день я могу любоваться красотами матушки Волги прямо из квартиры.

Утром распахиваю плотные шторы, и мо­ему взору открывается вся пленительная сила русской реки. Вода то спокойная, то бурная, то мутная, то удивительно прозрачная. Карти­на всегда потрясающая!

Мокрые камни на берегу переливаются все­ми цветами радуги. Частые волны, которые го­нит влажный ветер, то и дело омывают их. При­брежные деревья отражаются в чистой воде, и кажется, что они на самом деле растут в реке: такие чёткие силуэты вырисовываются на повер­хности. А далеко-далеко сверкает маяк. Он, как путеводная звезда, показывает дорогу потеряв­шимся морякам. Его едва видно, а когда землю обволакивает густой туман, он и вовсе исчезает.

И даже частый осенний дождь не портит красоты Волги. Капли опускаются на поверх­ность и пропадают в пучине вод, оставляя лишь слабую рябь.

Ни на что не променяю я удовольствие созерцать удивительную красоту русской реки. Ничто и никогда не заменит родные просторы!
 

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