Сочинение 6 класс - Зачем нужно учиться?

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Зачем нужно учиться?"



Каждого человека с раннего детства готовят к тому, что надо учиться. Когда подросток приходит в школу, его захватывает интересная жизнь. Он узнает целое море слов, шумный океан речи подхватывает его за широкими дверями школы. Сквозь живые беседы учителей, страницы сотен книг впервые видится ему необъятно-сложная вселенная. На черной доске класса резко белеет строгая формула математики. Через слово мы узнаем то, чего не видели и не знали никогда. На уроках русского языка мы узнали, что изучать строение слова — это увлекательное занятие. На уроках литературы летит радостная и горькая песня стиха. Уроки природоведения помогают нам лучше узнать и полюбить животный и растительный мир лесов, полей и пустынь.

Много тайн открывается тем, кто изучает науку, технику, ремесла, искусство — жизнь. Чтобы познать мир, надо много читать, изучать на уроках, не пропуская ни одного слова учителя. Ведь тогда можно научиться разговаривать не только на русском, но и на иностранных языках. А это так увлекательно! Иностранные языки помогают нам общаться с людьми из других стран, понимать их, узнавать много интересного.

Все совершается посредством языка. Вот почему надо учиться.