Сочинение 7 класс - Хочу, чтобы меня понимали (рассуждение)

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Хочу, чтобы меня понимали (рассуждение)"



Родители и дети. Мир взрослых… А собственно говоря, чем он отличается г1 от нашего мира, мира, в котором живем мы? Наверное, сложностью взаимоотношений между людьми. Сейчас у нас, в нашем мире, все гораздо проще: поссоримся — помиримся, а там все куда сложнее.



Но почему я говорю «там»? Ведь мы с самого рождения соприкасаемся с этим взрослым миром, и чем больше мы взрослеем, тем больше входим в него. Взять хотя бы отношения между нами и родителями. Порой они складываются удачно; родители понимают своих детей, могут жить их заботами, интересами, а те, в свою очередь, понимают родителей, проникаются их заботами. Другое дело, когда нас не понимают. Это так ужасно, когда тебя не понимают. Тогда тебе не с кем посоветоваться, поделиться своим, наболевшим. Даже если у тебя и есть хорошая подруга — это другое: подруга знает почти столько же, сколько и ты. Но когда ты ждешь мудрого слова родителей, а в ответ получаешь: «Мне некогда!» или «Тебе это еще рано знать» и т. п. , то ты замыкаешься в себе или идешь на улицу, и там тебе «объясняют» то, что было недосуг объяснить родителям. Те же, кто вплотную познакомится с «улицей», может познакомиться и с другой стороной взрослого мира — криминальной. А ведь надо сделать так немного: всего лишь шаг навстречу друг другу.



* — Как дела, доченька?

* — Что нового, сын? Давай поговорим по-мужски… Мы так хотим, чтобы нас понимали…

