Сочинение 7 класс - Как я понимаю выражение Культура общения

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Как я понимаю выражение Культура общения"



Общение — дело очень тонкое, необходимое, незаменимое. А из чего оно складывается? Составляющие общения можно перечислить по пальцам одной руки: слово, интонация, взгляд, жест. И как много у каждой составляющей общения оттенков! Вы обращали внимание, со сколькими нюансами можно произнести простое слово «здравствуйте ». В одном случае оно звучит тепло, ласково, в другом — официально, в третьем — холодно, в четвертом — иронично, в пятом — вопросительно.



Восприятие слова зависит от интонации. Не секрет, что в заносчивом, самонадеянном тоне можно услышать завышенную оценку говорящим собственной личности. В просительном же — неуверенность в себе. То же самое можно сказать о взгляде и жесте — они не менее выразительны и эмоциональны. И все они подвластны человеку. От того, как ими пользуешься, зависит культура отношений и манера поведения человека. Нельзя забывать, что каждый человек ежедневно общается со многими людьми. Число контактов у одного человека за год исчисляется миллионами! Нужно учитывать, что говорить со сверстником надо совсем не так, как со взрослым, с близким человеком — иначе, чем с малознакомым. Так же ведут себя и в различных ситуациях: в привычных, каждодневных — поведение одно, в неожиданных — другое, в тревожных — совсем не такое, как в радостных.



Цели общения у людей, как и способы общения, разные. Но в них должна быть одна общая черта — нельзя никому добавлять нежелательных отрицательных эмоций своим поведением. Помогает нам в этом умение себя вести. Оно предотвращает недоразумения между людьми и делает общение более приятным. Что бы вы ни делали, всегда необходимо помнить, что вы живете на свете не одни, вас окружают другие люди. И нужно вести себя так, чтобы им было легко и приятно жить и общаться с вами.



Откуда берутся такие качества? У некоторых они — от природы, но чаще правильное воспитание прививают родители в семье. Правила поведения складываются у нас постепенно и постоянно: сначала — под руководством взрослых, потом — самостоятельно: в наблюдениях за людьми, их взаимоотношениями. И начинать надо со своего отношения к слову. Проверено: человек, способный допустить бестактность, способен и на бестактные, некрасивые поступки. Воспитанный человек проявляет уважение к другим людям во всем. Поэтому необходимо воспитывать в себе привычку постоянно помнить об окружающих: не проталкиваться в толпе с помощью локтей; прикрывать рот рукой, когда вы больны или простужены; не забывать говорить волшебные слова; никогда не подшучивать над физическими недостатками окружающих и всегда помогать тем, кто слабее вас.



Пусть эти правила, на первый взгляд, не так уж значительны, но из таких мелочей и складывается постепенно характер человека. И когда-нибудь этот характер проявится в большом, серьезном деле.