Сочинение 7 класс - Кто не мечтает о море

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Кто не мечтает о море"



Море! Кто не мечтал побывать на мо­ре или, если уже побывал, вернуться к нему ещё? Морское побережье — любимое место от­дыха многих сотен тысяч (если не миллионов) людей. Людей богатых и бедных, здоровых и страдающих каким-либо недугом, молодых и пожилых, рабочих и интеллектуалов.



Проблемы, возникшие в последнее время: рост цен, терроризм, снижение доходов насе­ления, «кавказские» войны — отпугнули мно­гих от черноморских и других побережий. Но осталось и много таких, кто не хочет менять своих многолетних привычек, не хочет расста­ваться с мечтой о неге на тёплом песочке око­ло лазурных волн. И едут, едут, едут люди, как паломники, к любимому морю. И их пре­данность можно понять.



Да и кто забудет это высокое небо с ма­ленькими барашками облаков? Кого не взвол­нует приятное ощущение теплоты от прибреж­ного песка, зажатого в горсти? Кто не захочет вновь увидеть быстрокрылых чаек над волна­ми и одинокий парус яхты на горизонте?