Сочинение 7 класс - Кто не мечтает о море
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Кто не мечтает о море"
Море! Кто не мечтал побывать на море или, если уже побывал, вернуться к нему ещё? Морское побережье — любимое место отдыха многих сотен тысяч (если не миллионов) людей. Людей богатых и бедных, здоровых и страдающих каким-либо недугом, молодых и пожилых, рабочих и интеллектуалов.
Проблемы, возникшие в последнее время: рост цен, терроризм, снижение доходов населения, «кавказские» войны — отпугнули многих от черноморских и других побережий. Но осталось и много таких, кто не хочет менять своих многолетних привычек, не хочет расставаться с мечтой о неге на тёплом песочке около лазурных волн. И едут, едут, едут люди, как паломники, к любимому морю. И их преданность можно понять.
Да и кто забудет это высокое небо с маленькими барашками облаков? Кого не взволнует приятное ощущение теплоты от прибрежного песка, зажатого в горсти? Кто не захочет вновь увидеть быстрокрылых чаек над волнами и одинокий парус яхты на горизонте?