Сочинение 7 класс - Мой любимый вид спорта
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Мой любимый вид спорта"
Больше всего я люблю плавание. Это очень полезный вид спорта. С тех пор как я стал заниматься плаванием, я перестал болеть гриппом и ангиной. Мне никакая простуда не страшна. Исправилась осанка, улучшилось зрение.
Кроме того, плавать очень приятно. Вода сразу освежает, становишься лёгким, тело послушно скользит по поверхности, чувствуешь себя сильным и ловким. Даже плохое настроение куда-то улетучивается.
Существует несколько стилей плавания: кроль, брасс, баттерфляй, кроль на спине. И каждый по-своему красив и интересен в плане техники. Развиваются разные группы мышц, улучшается координация движений.
Люди, хорошо плавающие, в воде чувствуют себя почти как рыбы. Руки вместо плавников, ноги в роли хвоста. А если надеть ласты — получается совсем похоже. Приближаешься к миру природы, забываешь человеческие проблемы.
Всем своим знакомым я рекомендую заняться плаванием. Уверен: они не пожалеют.