Сочинение 7 класс - Мой любимый вид спорта

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Мой любимый вид спорта"



Больше всего я люблю плавание. Это очень полезный вид спорта. С тех пор как я стал заниматься плаванием, я перестал бо­леть гриппом и ангиной. Мне никакая просту­да не страшна. Исправилась осанка, улучши­лось зрение.



Кроме того, плавать очень приятно. Вода сразу освежает, становишься лёгким, тело по­слушно скользит по поверхности, чувствуешь себя сильным и ловким. Даже плохое настрое­ние куда-то улетучивается.



Существует несколько стилей плава­ния: кроль, брасс, баттерфляй, кроль на спи­не. И каждый по-своему красив и интересен в плане техники. Развиваются разные группы мышц, улучшается координация движений.



Люди, хорошо плавающие, в воде чувству­ют себя почти как рыбы. Руки вместо плав­ников, ноги в роли хвоста. А если надеть ласты — получается совсем похоже. Прибли­жаешься к миру природы, забываешь челове­ческие проблемы.



Всем своим знакомым я рекомендую за­няться плаванием. Уверен: они не пожалеют.