Сочинение 7 класс - О поэзии

Свободная тема "7 класс" - сочинение "О поэзии"



Я уверена: богатства поэзии огромны, каждый поэт — це­лый мир, целая страна, целый город. Несомненно, нужно боль­ше читать, сделать чтение потребностью. Читая, можно про­жить как бы не одну, а много жизней.



Ведь образованный человек хочет развить свой вкус, лучше понимать поэзию, ее сущность. Значит, нужно поглубже войти в эту стихию, читать интереснейшие воспоминания, писательские дневники, письма.



Многие великие писатели оставляли по нескольку томов пи­сем, адресованных самым разным людям, в которых россыпи замечательных суждений, мыслей, афоризмов. С ними полезно познакомиться.



Поэзия — удел молодости, и в основном стихи читают, ког­да молоды и влюблены. Многие в дальнейшем отойдут от сти­хов, будут больше читать прозу, но все равно свет их юности, чудесный свет поэзии, будет озарять всю их жизнь.



Я люблю поэзию. Особенно, стихотворения А. С. Пушкина. Они очень красивые, оптимистичные, искрящиеся. Я тоже пы­таюсь писать стихи, и хотя поэзией это назвать еще нельзя, но все впереди.