Сочинение 7 класс - О поэзии
Свободная тема "7 класс" - сочинение "О поэзии"
Я уверена: богатства поэзии огромны, каждый поэт — целый мир, целая страна, целый город. Несомненно, нужно больше читать, сделать чтение потребностью. Читая, можно прожить как бы не одну, а много жизней.
Ведь образованный человек хочет развить свой вкус, лучше понимать поэзию, ее сущность. Значит, нужно поглубже войти в эту стихию, читать интереснейшие воспоминания, писательские дневники, письма.
Многие великие писатели оставляли по нескольку томов писем, адресованных самым разным людям, в которых россыпи замечательных суждений, мыслей, афоризмов. С ними полезно познакомиться.
Поэзия — удел молодости, и в основном стихи читают, когда молоды и влюблены. Многие в дальнейшем отойдут от стихов, будут больше читать прозу, но все равно свет их юности, чудесный свет поэзии, будет озарять всю их жизнь.
Я люблю поэзию. Особенно, стихотворения А. С. Пушкина. Они очень красивые, оптимистичные, искрящиеся. Я тоже пытаюсь писать стихи, и хотя поэзией это назвать еще нельзя, но все впереди.