Сочинение 7 класс - Обмен

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Обмен"



На день рожденье папа подарил Вите замечательный ножик. Он был небольшой, как раз для его руки, острый, с блестящим лезвием. Папин подарок был предназначен не для баловства, а для мастерских работ.

Однажды Витя принес нож в школу, чтобы показать друзьям. Они все с интересом разглядывали его. Чего только не предлагали ребята в обмен на ножик! Они давали ему стеклянные шарики, диски с компьютерными играми. Но Витя и слушать не хотел.

- Это подарок моего отца, я его ни на что не променяю - говорил он

И вдруг Витя увидел такое зрелище. В руках у Петьки сидел снегирь, к лапке которого была привязана нитка. Он то отпустит снегиря, то опять притянет к себе. Птица была очень красивая, с красной грудкой.

- Это снегирь? – спросил Витя.

- Да! – ответил Петя.

- А зачем ты к нему нитку привязал? Ему же больно!

- Чтобы от меня не улетел.

Вите вдруг стало очень жалко птичку. Он согласился на обмен.

- Давай я тебе ножик, а ты мне снегиря! – спросил он.

- А ножик новый?

- Да, мне папа недавно его подарил.

Петя внимательно рассмотрел нож.

- Да нож неплохой, ну давай меняться. – сказал Петя.

Витя отдал ему ножик и обмен состоялся. Мальчик снял нитку с лапки птицы, влез на подоконник и открыл форточку. Птица вспорхнула и улетела. После уроков Витя пришел домой.

- Где твой нож? – спросил папа.

- На снегиря променял. – грустно отвечал сын.

Мальчик рассказал отцу о жестокости Пети.

- Молодец сын! Я тобой могу гордиться! – похвалил отец - а нож мы тебе купим новый.

Витя обрадовался и пошел учить уроки.

