Сочинение 7 класс - Описание помещения: Супермаркет

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Описание помещения: Супермаркет"



Нам посчастливилось жить в очень интересное и увлекательное время. Жизнь меняется с каждым днем, столько нового и неизвестного окружает нас со всех сторон! То, о чем еще вчера мы не знали или могли только слышать по рассказам столичных жителей, быстро входит в нашу жизнь и становится обычным. Компьютеры, Интернет, мобильные телефоны — то, о чем наши бабушки и дедушки в годы их молодости даже не подозревали, для нас стало повседневным окружением. Вот и магазины теперь совершенно не такие, как раньше. Все больше появляется у нас огромных магазинов — супермаркетов, в которых можно купить абсолютно все. И это замечательно!



Я задумалась о значении таких перемен, когда в очередной раз мы с родителями отправились в ближайший супермаркет — за покупками к Новому году. В просторном зале на бесчисленных рядах полок можно найти все, что душа пожелает. Пока мама с папой выбирали продукты к новогоднему столу — различные сыры, колбасы, консервы и многое другое, я с восторгом разглядывала украшенные блестящими ленточками полочки с конфетами. Я очень люблю сладкое и всегда прошу родителей купить мне шоколадку или пирожное. Но тут мои глаза разбежались! Множество разноцветных коробочек соблазнительно красовалось вокруг. Вот уж действительно выбор на любой вкус!



Добравшись до конца ряда и решив все-таки оставить право выбирать угощение взрослым, я оказалась возле аквариумов. Там копошились живые раки, плавали разноцветные рыбы. А покупатели могли выбрать себе ту, которая на них смотрит. Одна креветка каким-то образом попала на территорию, где находились раки. И хозяева аквариума ощупывали ее, как бы играя с ней. Интересно, что ожидает ее дальше? Вряд ли они смогут ее съесть…



Наконец мы добрались до самого интересного. Целых два ряда в супермаркете были отведены для всевозможных новогодних украшений и сюрпризов.



Чего тут только не было! Коробочки с разноцветными сверкающими шарами и фигурками, снеговики и деды морозы разных размеров, снегурочки с подарками, гномики и другие новогодние персонажи. Блестящие дождики — тоненькие или пушистые, как елочные веточки, ароматные свечи и вычурные подсвечники, салфетки, подставочки, скатерти с яркими новогодними рисунками! Даже искусственные елки — огромные, похожие на настоящие, и совсем маленькие, игрушечные, которые можно поставить на стол.



Мы загрузили покупками несколько тележек. Кроме продуктов и елочных украшений, мы купили небольшие подарки всем родственникам и друзьям. И все это в одном магазине! Разве такое возможно было раньше?! В прежние времена нам пришлось бы потратить на подготовку к празднику не один день, обойти несколько магазинов — продуктовых и промтоварных, побывать на рынке (а может, и не на одном). И при этом мы бы обязательно что-нибудь забыли, пропустили или не нашли. Не то что сейчас. Тележки выкатили прямо к машине, погрузили покупки в багажник, и, довольные результатом похода в супермаркет, отправились домой.



Новый год обязательно будет счастливым!

