Сочинение 7 класс - Роль знаний в жизни человека (рассуждение)

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Роль знаний в жизни человека (рассуждение)"



Каждому человеку хочется быть образованным, побольше знать, побольше уметь. Но путь к знаниям нелегок, он требует упорства, настойчивости. И всякий труд бывает вознагражден. Так для чего же нужны человеку знания?



Прежде всего знания нужны, чтобы получить профессию и заниматься любимым делом — ведь без знаний ты не сможешь быть хорошим специалистом и не будешь полезен обществу. Очень приятно общаться с человеком всесторонне развитым. Интересно вести разговор с людьми, которые много читают. У таких людей хорошо развита речь, недаром А. С. Пушкин отметил, что чтение — лучшее учение. Знания украшают человека, они — огромная созидающая сила. Однако знания в руках безнравственных людей — страшное оружие. Ведь самые образованные инженеры создали машину смерти в Бухенвальде, самые эрудированные, знающие химики и биологи изобрели биологическое оружие. В истории существуют примеры того, как люди, обладающие глубокими и всесторонними (а иногда — энциклопедическими) знаниями, достигали больших высот.



Библейский царь Соломон попросил у Бога единственное благо — знание. За это он награжден всем: богатством, мудростью, любовью, долгожительством. Высокообразованными, эрудированными людьми были художник, архитектор, ученый и инженер Леонардо да Винчи, полководец Суворов, ученый и поэт Ломоносов, великий Пушкин и многие другие. Они-то как раз и являются яркими примерами великой роли знаний — того, что они могут дать человеку и как повлиять на его жизнь.