Сочинение 7 класс - Самая любимая вещь
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Самая любимая вещь"
Мне на день рождения папа подарил настоящую хоккейную клюшку.
Клюшка больше меня. Она загнута в левую сторону. Её поверхность покрыта стеклотканью. Я берегу свою клюшку, стараюсь, чтобы она не сломалась. Я обмотал клюшку изолентой синего цвета, чтобы сохранить её новенькой. После каждой игры в хоккей я проверяю, не потёрлась ли лента. Если потёрлась, то старую снимаю и новой обматываю. Ещё проверяю, не отклеилась ли где стеклоткань. Если отклеилась, тут же подклеиваю. Я протираю клюшку тряпкой и ставлю в угол в своей комнате.
Хорошо, что у меня есть настоящая клюшка! Так хорошо играть в хоккей, когда такая клюшка в руках!