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Сочинение 7 класс - Самая любимая вещь

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Самая любимая вещь"

Мне на день рождения папа подарил на­стоящую хоккейную клюшку.

Клюшка больше меня. Она загнута в левую сторону. Её поверхность покрыта стеклотканью. Я берегу свою клюшку, стараюсь, чтобы она не сломалась. Я обмотал клюшку изолентой сине­го цвета, чтобы сохранить её новенькой. После каждой игры в хоккей я проверяю, не потёр­лась ли лента. Если потёрлась, то старую сни­маю и новой обматываю. Ещё проверяю, не от­клеилась ли где стеклоткань. Если отклеилась, тут же подклеиваю. Я протираю клюшку тряп­кой и ставлю в угол в своей комнате.

Хорошо, что у меня есть настоящая клюшка! Так хорошо играть в хоккей, когда такая клюшка в руках!

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