Сочинение 7 класс - Сочинение — описание предмета. Мой пенал

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Сочинение — описание предмета. Мой пенал"



Сестра Аленка ко дню рождения подарила мне пенал. О такой нужной вещи я и мечтал!



Мне сразу понравилась эта глянцевая, мягкая на ощупь вещь. В пенале было всё, о чём можно только мечтать: разноцветные ручки, карандаши, металлическая точилка, ластик, маленькая прозрачная линейка с уве­личительным стеклом, циркуль.



Пенал похож на произведение искусства. На нём нарисованы чудесные красные и синие птицы, огромные цветы. Пенал очень прочный и не пропускает воду. Застёжка у него маг­нитная, прослужит долго. Его размеры очень хорошо подходят к моим кармашкам на рюк­заке.