Сочинение 7 класс - Сочинение — описание предмета. Оригинальный камешек
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Сочинение — описание предмета. Оригинальный камешек"
Нашла я однажды на берегу ручья необыкновенный камешек.
На первый взгляд, это была обычная галька. Но когда я смочила камешек водой, на его поверхности появился сказочный рисунок: таинственная фигурка, похожая на русалку, которая сидит на берегу чудесного моря. Море бушует, высокие яростные волны пытаются достать русалку, унести в глубину. Всё это можно увидеть, если внимательно приглядеться к моему оригинальному камешку. Хотя, конечно, другой человек может увидеть в его узорах другую картину.
Я ношу свой камешек теперь всё время с собой, как самый дорогой талисман.