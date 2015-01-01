Сочинение 7 класс - Сочинение — описание предмета. Оригинальный камешек

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Сочинение — описание предмета. Оригинальный камешек"



Нашла я однажды на берегу ручья не­обыкновенный камешек.



На первый взгляд, это была обычная галька. Но когда я смочила камешек водой, на его поверхности появился сказочный рису­нок: таинственная фигурка, похожая на русал­ку, которая сидит на берегу чудесного моря. Море бушует, высокие яростные волны пыта­ются достать русалку, унести в глубину. Всё это можно увидеть, если внимательно пригля­деться к моему оригинальному камешку. Хо­тя, конечно, другой человек может увидеть в его узорах другую картину.



Я ношу свой камешек теперь всё время с собой, как самый дорогой талисман.