Сочинение 7 класс - Все работы хороши, выбирай на вкус. Менеджер по качеству

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Все работы хороши, выбирай на вкус. Менеджер по качеству"



Почему я выбрал профессию менеджера по качеству как жизненный ориентир? По не­скольким причинам.



Во-первых, мне нравится содержание ра­боты менеджера по качеству. Я бы с удовольс­твием выполнял свои обязанности: посещал все отделы производства (а меня интересует при­боростроение, потому что с этой отраслью про­мышленности связаны мои родители), анализи­ровал производственный процесс, разрабатывал предложения по изменениям в производстве, оценивал качество готового продукта (напри­мер, медицинских приборов), готовил доклады и публикации, сотрудничал с представителями Международной организации стандартов и так далее. Кстати, мне кажется, что это самое главное в любой работе — когда она нравится.



Во-вторых, работать менеджером по ка­честву — работать ради блага людей, так как

его основная задача заключается в том, что­бы добиться максимального совершенства про­дукта, гарантировать его признание мировыми стандартами. Многие фирмы используют толь­ко те продукты, качество которых гарантиро­вано Международной организацией стандартов. Вот бы и в нашей стране все предприятия тре­бовали бы от своих поставщиков такого качес­тва! В США, например, крупнейший индустри­альный гигант Германии «Сименс» вынужден был закрыть своё производство из-за того, что своевременно не получил на свою продукцию сертификаты соответствия международным стандартам.



В-третьих, работать менеджером по качест­ву не только почётно и престижно, но и вы­годно (я, как и любой нормальный человек, хотел бы получать нормальную зарплату за свой труд). А ещё эта работа является хоро­шей ступенькой к продвижению по карьерной лестнице вплоть до руководства компанией. Правда, для того чтобы стать действительно хорошим менеджером по качеству, необходи­мо получить университетское технологическое или инженерное образование, да и опыт рабо­ты требуется, как минимум, пятилетний.



Но трудности меня не пугают. Я вы­брал себе жизненный путь. Теперь необходимо учиться и вырабатывать в себе нужные качест­ва личности!