Сочинение 7 класс - Все работы хороши, выбирай на вкус. Менеджер по качеству
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Все работы хороши, выбирай на вкус. Менеджер по качеству"
Почему я выбрал профессию менеджера по качеству как жизненный ориентир? По нескольким причинам.
Во-первых, мне нравится содержание работы менеджера по качеству. Я бы с удовольствием выполнял свои обязанности: посещал все отделы производства (а меня интересует приборостроение, потому что с этой отраслью промышленности связаны мои родители), анализировал производственный процесс, разрабатывал предложения по изменениям в производстве, оценивал качество готового продукта (например, медицинских приборов), готовил доклады и публикации, сотрудничал с представителями Международной организации стандартов и так далее. Кстати, мне кажется, что это самое главное в любой работе — когда она нравится.
Во-вторых, работать менеджером по качеству — работать ради блага людей, так как
его основная задача заключается в том, чтобы добиться максимального совершенства продукта, гарантировать его признание мировыми стандартами. Многие фирмы используют только те продукты, качество которых гарантировано Международной организацией стандартов. Вот бы и в нашей стране все предприятия требовали бы от своих поставщиков такого качества! В США, например, крупнейший индустриальный гигант Германии «Сименс» вынужден был закрыть своё производство из-за того, что своевременно не получил на свою продукцию сертификаты соответствия международным стандартам.
В-третьих, работать менеджером по качеству не только почётно и престижно, но и выгодно (я, как и любой нормальный человек, хотел бы получать нормальную зарплату за свой труд). А ещё эта работа является хорошей ступенькой к продвижению по карьерной лестнице вплоть до руководства компанией. Правда, для того чтобы стать действительно хорошим менеджером по качеству, необходимо получить университетское технологическое или инженерное образование, да и опыт работы требуется, как минимум, пятилетний.
Но трудности меня не пугают. Я выбрал себе жизненный путь. Теперь необходимо учиться и вырабатывать в себе нужные качества личности!