Сочинение 8 класс - Человек без дружбы – что дерево без корней

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Человек без дружбы – что дерево без корней"



Эпиграф: МОЛОДОСТЬ – это вся жизнь. Когда я учился в школе, мне казалось – вот вырасту, и всё будет иным. Я буду жить среди каких-то иных людей, в иной обстановке, и всё вообще будет иначе. Будет другое окружение, другой, «взрослый» мир, который не будет иметь ничего общего с моим школьным миром. А в действительности оказалось иначе, вместе со мной вступили в этот взрослый мир и мои товарищи по школе, а потом и по университету.



Репутация моя как товарища, человека, работника оставалась со мной, перешла в тот мир, о котором мне мечталось с детства, и если менялась, то вовсе не начиналась заново. Я помню, что и у моей матери лучшими подругами до конца её долгой жизни оставались её школьные подруги, а когда они отходили «в мир иной», замены им не было. То же и у моего отца – его друзья были друзьями молодости. Во взрослом состоянии приобрести друзей оказывалось трудно. Именно в молодости формируется характер человека, формируется круг его наилучших друзей – самых близких, самых нужных. В молодости формируется не только человек – формируется вся его жизнь, всё его окружение. Если он правильно выберет себе друзей, ему будет легче жить, легче переносить горе и легче переносить радость. Радость, не разделённая с задушевными друзьями, – не радость. Храните молодость до глубокой старости. Храните молодость в своих старых, но приобретённых в молодости друзьях. И помните поговорку «Береги честь смолоду». Уйти совсем от своей репутации, созданной в школьные годы, нельзя, а изменить её можно, но очень трудно.



Друзья, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Во-первых, они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они, без сомнения, сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Вообще говоря, они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Ложь оскорбительна для слушателя. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Если они имеют в себе талант, то уважают его.



Если хотите попрактиковаться:



Выпишите из текста слова, сочетающиеся со словом друг (подруга).

Выберите из пословиц и поговорок те, которые раскрывают основную мысль текста.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Дружба – как стекло: разобьёшь – не сложишь.

Дружба дружбе рознь – иную хоть брось.

Крепкую дружбу и топором не разрубишь.

Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года.

Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший дружок.

Не мил свет, когда друга нет.

Нет друга – ищи, а нашёл – береги.

Над другом посмеёшься, над собой поплачешь.



Советуем запомнить!



Выражения выделения мысли говорящего: Невозможно рассказать… Очень хотелось бы… Было удивительно… Мне было (не) безразлично… Неизвестно, будет ли… Невозможно понять…



Продолжите диалоги, используя выражения рубрики «Советуем запомнить».



Познакомься, пожалуйста, это мой лучший друг Игорь. Мы с ним учимся в одном классе.

Очень приятно с вами познакомиться, а вы давно дружите?

Хочу представить своего товарища, мы посещаем одну секцию.

Рада познакомиться. Денис говорил мне, что вы знакомы всего пару недель, но он успел заметить, что ты отличный парень…

Разреши познакомить тебя с моей подругой Ниной.

Ты опоздала, мы с Ниной давно знакомы…

