Сочинение 8 класс - Чем дом богатый? Обереги нашего дома

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Чем дом богатый? Обереги нашего дома"



Когда-то даже само упоминание об обереге, об их влиянии на нашу жизнь называли предрассудками и высмеивали. И в последнее время в быт народа снова возвращают традиции, которые составлялись веками. Из седой Давности пришел к нам обычай украшать жилье оберегами. Чаще всего их изготовляют из естественных компонентов, которые символизируют для человека здоровье, уют в семье, любовь, счастье. Иногда сами названия обычных нам растений подсказывают, какую роль они сыграют в употреблении человеком. Кто не знает цветочка, который никогда не вянет, – бессмертника? Наверное, именно поэтому он издавна считается оберегом, который символизирует долголетие.



Не случайно, несомненно, в народе существует поверье, что чеснок, перец, изделия из соленого теста отгоняют от дома беду и несчастье. Белая льняная лента является символом единства в семье. Колоски ржи и овса – обереги красоты. Мак предохраняет нас от разных навождений. Горох, гречка, фасоль символизируют красивый урожай, т. е. благосостояние, орех – крепкое здоровье. Считается, что травяной венчик приносит в дом удачу, а мешочек с зерном – счастье в дом. В этом скрыты многовековые наблюдения народа, его мудрость.



Имело значение даже то, как и где размещается оберег. Если приделывали хозяева венчик хохолком кверху, значит, имели цель уберечь свой дом от нечистой силы и ведьм. А вот венчик хохолком книзу обещал привлечь деньги в семью. Если прибивали хозяева подкову на двери рожками кверху, получали помощь в своих делах от неба. Если подкова висела книзу, то оберегала дом от ссор, болезней.



Не знали когда-то наши предки дорогой посуды. Она была глиняной, простейшей, но также имела силу оберегов. Кувшины, например, считались символами полной жизни. Когда покупали глиняную посуду, обязательно прислушивались к ее «голосу». За тембром различали «горшок» – мужчина, и «горшина» – женщина. В доме надо было иметь и горшки, и горшицы, чтобы властвовало согласие в семье, хорошо велось и женщинам, и мужчинам. Много кто из нас и сегодня знает поверье: не следует держать в доме разбитой, щербленной посуды. Это не просто какой-либо предрассудок. Поверья появилось именно потому, что очень долго наши предки пользовались преимущественно глиняной посудой. Они верили, что она имеет жизнь, как и человек: рождается, живет, умирает. Разбитые, треснувшие горшки считались мертвыми. Их закапывали в землю.



Человеческая жизнь всегда: преисполнена тревог, хлопот. Что бы не происходило в семье, родители всегда стараются защитить своих детей, родных. Каждый стремится обезопасить собственную жизнь от случайностей. Обереги помогают поверить в себя, в то, что все будет хорошо. Особой силой наделяются вещи, которые переходят от поколения в поколение. Довольно часто семейным оберегом становится свадебное полотенце. Когда вступает в брак молодая пара, ей обязательно стелют под ноги полотенце. Традиция предписывает сохранять такие полотенца, не брать их в ежедневное употребление. Если семья жила хорошо, в согласии, зажиточно, то и полотенце становилось своеобразным оберегом уже и для их детей. Люди верили: мы создали семью на этом рушнике, сами хорошо прожили, то и дети наши будут так же в согласии жить. Вот и передаются от матери до дочурки такие национальные обереги.



Подкова, вышитая сорочка, писанка, вербовая веточка, освященная в церкви, дерево калины, сноп жита или пшеницы, подсолнечник возле дома — всегда считались сильными оберегами. К некоторым из них люди так привыкли, что немало внимания обращают на их магическое действие, используют в быту для красоты, для лечения. В наших домах сегодня очень много всего неестественного, синтетического: посуда, одежда, мебель, ковры. Такие вещи не могут нас защитить, стать оберегами. Настоящие обереги те, что созданы из дерева, глины, растений. Оберегом, который защитит нас и улучшит расположение духа, может быть обычная кисть калины в глиняном кувшине, засушенные колоски ржи, которые мы принесли с прогулки с поля и многое другое. Природа обогащает и защищает человека.

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