Сочинение 8 класс - Эпиграфы к темам о войне и героизме

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Эпиграфы к темам о войне и героизме"



Несчастная та страна, которая нуждается в героях. Б. Брехт

Нет людей сугубо беленьких или совсем черненьких; люди все пестрые. Максим Горький

Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно уничтожить, но его невозможно победить. Хемингуэй



…От человека остаются только лишь дела его. Максим Горький

Смотри в дали – увидишь даль; смотри с небо – увидишь небо; посмотрев в маленькое зеркальце, увидишь только себя. Козьма Прутков

Плохо, когда в человеке все серое: и душа, и мысли, и взгляд. Серые только перепелки красивые. Г. Стельмах

Лучше быть мелким ручьем, чем глубоким омутом. Лу Синь

Только глупые могут быть непоколебимыми в своей уверенности. Рафаэль

Стыд часто запрещает то, чего не запрещают законы. Стека

В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А. Чехов

Сноси с достоинством то, что изменить не можешь. Сенека

Иди своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. Данте

Каждый – кузнец своей судьбы.

Человек отражается в своих поступках. Ф. Шиллер



Человек есть вселенная. Максим Горький

Человеком стать – это искусство.

Мы – где не множество стандартных «я», а множество вселенных разных. В Симоненко

Самая трудная профессия – быть человеком. X. Марши

Ты знаешь, что ты – человек? Ты знаешь об этом или нет? Улыбка твоя – единая, Мучение твое – единое, Глаза твои – одни. В. Симоненко

У каждого человека несколько характеров: тот, который ему приписывают; тот, который он сам себе приписывает; и, в конце концов, тот, который есть на самом деле. В. Гюго

Я утверждаюсь, я утверждаюсь, так как я живую. Г. Тычина

Какое завершенное сочинение – человек! В. Шекспир

Есть два желания, осуществление которых может составить истинное счастье человека, – быть полезным и иметь спокойную совесть. Л. Толстой

У счастья человеческого два равных есть крылья: Розы и виноград – красивое и полезное.

М. Рыльский



Как мне даровано много, сколько у меня счастья, черт возьми! – На земле смеяться и страдать, жить и любить между людьми! В. Симоненко

В борьбе достигается цель. Воронько

Вырастешь ты и начнешь узнавать о славе героев,

Отцовскую славу познаешь и мужества мощь непоколебимую. Вергилий

Горите и боритесь! В. Сосюра

Лишь бороться – значит, жить Франко



Не позорный тот рубец, который является следствием мужества. Сир

Не подвергайся несчастью, но иди ему навстречу с двойным мужеством. Вергилий

Следует отмечаться доблестью, а не происхождением. Клавдиан

Для человека нет ничего интереснее в мире, чем люди. В. Гумбольдт

Изолировавшись от людей, мы не достигнем ни одной цели. Й. В. Гете

Когда у человека есть народ, тогда он уже человек. Л. Костенко

Лучшее наслаждение, высочайшее радость жизни – ощущать себя нужным и близким людям.

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