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Сочинение 8 класс - Жизнь – это уже счастье

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Жизнь – это уже счастье"

Всё, что есть на земле и в космосе – это счастье. Счастье увеличивается от того, что им делишься с другим. Им нельзя владеть, как домом или поместьем. Наверное, каждый человек хочет быть счастливым. Но что такое счастье?! В первую очередь, для человека, я думаю, главным является сама жизнь.

Счастье – это:

Если люди вам улыбаются;

Если в доме есть животные, которые приносят радость;

Если чувствуешь себя здоровым;

Если ярко светит солнце;

Покой и воля;

Заниматься любимым делом;

Битва, которую нужно выиграть, а не чувство, которого нужно ждать;

Когда тебе хорошо и тем людям, которые рядом с тобой – твоей семье, друзьям;

Когда все здоровы, когда у всех хорошее настроение;

Когда ясное солнышко и голубое небо;

Когда тебя все любят;

Когда нет несчастья.

Во-первых, человек должен быть здоров, чтобы работать, действовать, творить. Во-вторых, необходимо чувствовать, что ты нужен людям, что ты можешь им что-то дать, а не просто живёшь сам для себя.

Всё это и есть для меня счастье.

Стихи И. Сельвинского

Что такое «золотое счастье»?

Этот зверь геологу неведом:

В чистом виде счастье не встречается.

Но ведь дело-то совсем не в этом.

Разве счастье в бесконечном отдыхе?

Вон лягушки застонали в лужах,

Ахают, изводятся – и всё-таки,

Эти дни у них из самых лучших.

Да и мы с тобой, богиня Эпоса,

Даже в канонадах перекатных,

Были счастливы, взрывая крепости.

Счастье, как и солнце, тоже в пятнах.

На протяжении тысячелетий человек размышлял над вопросом: «Что такое Счастье?» Он придумал на него тысячи ответов. Но я понял, что каждый человек «счастье» понимает по-своему.
 

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