Сочинение 8 класс - Жизнь – это уже счастье

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Жизнь – это уже счастье"



Всё, что есть на земле и в космосе – это счастье. Счастье увеличивается от того, что им делишься с другим. Им нельзя владеть, как домом или поместьем. Наверное, каждый человек хочет быть счастливым. Но что такое счастье?! В первую очередь, для человека, я думаю, главным является сама жизнь.



Счастье – это:



Если люди вам улыбаются;



Если в доме есть животные, которые приносят радость;



Если чувствуешь себя здоровым;



Если ярко светит солнце;



Покой и воля;



Заниматься любимым делом;



Битва, которую нужно выиграть, а не чувство, которого нужно ждать;



Когда тебе хорошо и тем людям, которые рядом с тобой – твоей семье, друзьям;



Когда все здоровы, когда у всех хорошее настроение;



Когда ясное солнышко и голубое небо;



Когда тебя все любят;



Когда нет несчастья.



Во-первых, человек должен быть здоров, чтобы работать, действовать, творить. Во-вторых, необходимо чувствовать, что ты нужен людям, что ты можешь им что-то дать, а не просто живёшь сам для себя.



Всё это и есть для меня счастье.



Стихи И. Сельвинского



Что такое «золотое счастье»?



Этот зверь геологу неведом:



В чистом виде счастье не встречается.



Но ведь дело-то совсем не в этом.



Разве счастье в бесконечном отдыхе?



Вон лягушки застонали в лужах,



Ахают, изводятся – и всё-таки,



Эти дни у них из самых лучших.



Да и мы с тобой, богиня Эпоса,



Даже в канонадах перекатных,



Были счастливы, взрывая крепости.



Счастье, как и солнце, тоже в пятнах.



На протяжении тысячелетий человек размышлял над вопросом: «Что такое Счастье?» Он придумал на него тысячи ответов. Но я понял, что каждый человек «счастье» понимает по-своему.

