Сочинение 8 класс - Жизнь – это уже счастье
Свободная тема "8 класс" - сочинение "Жизнь – это уже счастье"
Всё, что есть на земле и в космосе – это счастье. Счастье увеличивается от того, что им делишься с другим. Им нельзя владеть, как домом или поместьем. Наверное, каждый человек хочет быть счастливым. Но что такое счастье?! В первую очередь, для человека, я думаю, главным является сама жизнь.
Счастье – это:
Если люди вам улыбаются;
Если в доме есть животные, которые приносят радость;
Если чувствуешь себя здоровым;
Если ярко светит солнце;
Покой и воля;
Заниматься любимым делом;
Битва, которую нужно выиграть, а не чувство, которого нужно ждать;
Когда тебе хорошо и тем людям, которые рядом с тобой – твоей семье, друзьям;
Когда все здоровы, когда у всех хорошее настроение;
Когда ясное солнышко и голубое небо;
Когда тебя все любят;
Когда нет несчастья.
Во-первых, человек должен быть здоров, чтобы работать, действовать, творить. Во-вторых, необходимо чувствовать, что ты нужен людям, что ты можешь им что-то дать, а не просто живёшь сам для себя.
Всё это и есть для меня счастье.
Стихи И. Сельвинского
Что такое «золотое счастье»?
Этот зверь геологу неведом:
В чистом виде счастье не встречается.
Но ведь дело-то совсем не в этом.
Разве счастье в бесконечном отдыхе?
Вон лягушки застонали в лужах,
Ахают, изводятся – и всё-таки,
Эти дни у них из самых лучших.
Да и мы с тобой, богиня Эпоса,
Даже в канонадах перекатных,
Были счастливы, взрывая крепости.
Счастье, как и солнце, тоже в пятнах.
На протяжении тысячелетий человек размышлял над вопросом: «Что такое Счастье?» Он придумал на него тысячи ответов. Но я понял, что каждый человек «счастье» понимает по-своему.