Сочинение 8 класс - Мое отношение к спорту

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Мое отношение к спорту"



Если вы хотите быть здоровым, сильным и красивым, вам следует заниматься спортом. Никому не нравится быть полным и неуклюжим. Нам нравится видеть красивые тела спортсменов, их силу и ловкость. Когда я занимаюсь спортом, я очень хорошо себя чувствую. Я не чихаю и не кашляю. Я жизнерадостен, активен и полон энергии. Летом я занимаюсь плаванием или греблей. Зимние каникулы я люблю проводить в деревне. Там я могу кататься на лыжах или на коньках. Для тех, кто уже принял решение заняться спортом, очень важно выбрать вид спорта, который ему нравится больше всего. Некоторые игры спокойные, другие очень подвижные, активные. Для одних видов спорта снаряжение очень простое, для других — довольно сложное. Я сомневаюсь, что сама мысль о том, что спорт полезен для здоровья, заставит кого-то заниматься спортом, если человек не любит физические упражнения. Поэтому уроки физкультуры в школе очень важны.