Сочинение 8 класс - Народные приметы

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Народные приметы"



С давних времен люди внимательно наблюдали за явлениями, происходящими вокруг. Это помогало им не только лучше узнавать природу и окружающий мир, но и делать некоторые выводы, подмечать закономерности, предсказывать погоду, урожай. Так в народе появились и крепко вошли в нашу жизнь различные приметы. С детства все мы знаем, что если воробьи летом купаются в пыли, значит, скоро похолодает и возможен дождь. К дождю и ласточки летают низко над землей, влажность делает тяжелее их крылья и не дает высоко взлететь.



Конечно, ничего фантастического в таком поведении птиц нет. Все эти закономерности объясняются исключительно природными явлениями. Ведь насекомые, которые служат пищей птицам, очень чувствительны к изменению атмосферного давления, возникающему задолго до приближения дождя. При этом они опускаются к земле. Но движения насекомых не всегда заметны человеческому глазу. А вот то, что за ними к земле опускаются ласточки, за полетом которых многие с удовольствием наблюдают, трудно не увидеть.



Животные намного лучше людей чувствуют любое изменение климатических условий. Не зря в тех местах, где часто бывают землетрясения и другие природные катастрофы, об их приближении Людей предупреждают именно кошки, собаки, лошади и другие животные. Они начинают вести себя тревожно, испуганно, стараются поскорее покинуть жилище. И это в то время, когда, казалось бы, никаких причин для волнения нет. А вот сороки в наших городах перед бурей и вьюгой, наоборот, летают близко от жилья, стараются забраться под крышу. И это понятно — они просто ищут для себя укрытие от непогоды. Ведь среди ветвей — в жилище сорок — не очень-то скроешься от вьюги!



Говорят: «Гром зимой — к сильным ветрам». Это действительно так. Ведь в любое время года гром означает изменение погоды. И весной, и летом громом сопровождаются ливни, грозы. А во время грозы очень часто бывает ветер. Зимой же дожди идут редко — далеко от земли, в холодном воздухе, капли неизменно превращаются в снег. А вот ветер остается и даже становится сильнее. За сутки до оттепели мыши выходят из-под лесной подстилки на снег. Они уже чувствуют, что станет теплее и голодная пора скоро закончится. И спешат первыми добраться до скудных, но таких бесценных для мелких грызунов остатков пищи, спрятанных под слоем снега.



Заяц приходит в сады — будет зима суровая; дым из труб идет вниз — к снегу, вверх — к морозу; крупные капли дождя на лужах — дождь скоро закончится. Люди знают много примет, которыми часто пользуются в своей жизни. А все благодаря тому, что на протяжении многих лет и веков люди старательно подмечали все мельчайшие детали и изменения, происходящие вокруг, сопоставляли их с последующими событиями в природе и передавали свой опыт новым поколениям.



Подобные явления постоянно происходят в природе. Окружающий мир живет своей жизнью. А нам нужно только внимательно присмотреться к ней, вспомнить многовековые наблюдения наших предков и уверенно ждать тепла, богатого урожая или же готовиться к суровым морозам, ливням и другим невзгодам.