Сочинение 8 класс - Описание: Медвежонок

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Описание: Медвежонок"



Наш знакомый охотник шел берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево. Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два веселых медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в речку. Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько не выполоскала в воде.



Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес.



Мать догнала его, надавала шлепков, а потом — в воду, как первого.



Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны купанием: день был знойный и им было очень жарко в густых лохматых шубках. Вода хорошо освежила их. После купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с дерева и пошел домой.