Сочинение 8 класс - Птицы кричат

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Птицы кричат"



Летом я с родителями отдыхал на базе отдыха в лесу возле реки. Наш домик находился среди сосен, их «лапы» заглядывали в наши окна, и это было весело. Выглянув утром в окно, я иногда видел рыжих белок, которые перескакивают с сосны на сосну. Если они были голодны, то опускались на землю, потому что люди подкармливали их. Время от времени мы с родителями отправлялись в лес на поиски грибов и ягод, и я заметил, как птицы тревожно вскрикивали, и по верхушкам елей звук шел далеко-далеко, передаваясь по цепочке. Тогда я спросил у папы: «Может птицы, которые находятся ближе к нам, предупреждают других, что в их направлении движутся люди? Таким образом, они подают сигнал тревоги?». Мама с папой подтвердили мою мысль. А папа сказал, что люди часто из-за халатности устраивают лесные пожары или разоряют птичьи гнезда, поэтому лесные жители боятся людей.



Мне было обидно и больно за людей, которые делают это, но я был рад, что заметил неспокойное поведение птиц и сделал правильные выводы. В дальнейшем я постараюсь их не пугать и не беспокоить. Наблюдать за природой можно, не разрушая ее. Ведь это – наш общий дом!