Сочинение 8 класс - Риторика Аристотеля

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Риторика Аристотеля"



Большим культурным и научным событием было появление «Риторики» Аристотеля (384-322 гг. до н. э. ), который значительно развил учение Платона об ораторском искусстве.



Аристотель критиковал платоновскую теорию бестелесных форм («идей»), но полностью преодолеть платоновский идеализм не смог, хотя, по словам В. И. Ленина, «Аристотель вплотную подходит к материализму».



Риторику Аристотель ставит в общую систему своего учения, выделяя в нем теоретическую часть – учение о бытии, практическую часть – учение о человеческой деятельности и поэтическую часть – учение о творчестве.



По Аристотелю, существует материя, или пассивная возможность становления; форма (сущность, суть бытия); начало движения; цель. Происходит постоянный переход от «материи» к «форме» и обратно, что связано с активностью формы. Существует нечто общее, постигаемое через чувственно воспринимаемое единичное. Условие познания общего – индуктивное обобщение, которое невозможно без чувственного восприятия Отсюда последний этап в проверке мнения – опыт, который связан с умозаключениями, с наличием фактов и их анализом. Таким образом, для постижения истины необходимо соединять индукцию и дедукцию на основе фактического анализа.



Композиция «Риторики» Аристотеля весьма четкая. В первой книге рассказывается о месте риторики среди других наук и выделяются роды речей; вторая книга посвящена страстям, нравам и общим способам доказательства; третья книга – проблемам стиля и построения речи.



Аристотель считает, что риторика – искусство, соответствующее диалектике, ибо обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может считаться достоянием всех. Это и сближает оба искусства. Он определяет риторику как искусство убеждения, которое использует возможное и вероятное в тех случаях, когда реальная достоверность – оказывается недостаточной. «Итак, очевидно, что риторика не касается какого-нибудь отдельного класса предметов, но, как и диалектика, [имеет отношение ко всем областям], а также, что она полезна и что дело ее – не убеждать, но в каждом данном случае находить способы убеждения». И еще одно определение: «Итак, определим риторику как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета».



Риторика занимается выделением способов убеждения, теоретическим осмыслением этих способов. Как отмечает Аристотель, действие убеждающей речи зависит от трех моментов: нравственного характера говорящего, качества самой речи, настроения слушателей. Уже в учении Аристотеля выделяется триада: отправитель речи – речь – получатель речи, которая находит свое развитие в современных исследованиях. Временем Платона и Аристотеля в истории греческой культуры заканчивается период классики. Со второй половины V в. до н. э. начинается новый период античной культуры, называемый эллинизмом (эллин – грек). Эллинистическая риторика анализировала большое число стилистических явлений. Она изучала сочетания слов, разрабатывала учение о качествах речи, продолжала заниматься проблемами тропов, фигур, стилей некоторых трактатах, однако, на первых порах мы находим влеченье риторизмом, изысканностью выражений, сложными фразами, «цветами красноречия». Эта манера речи стала называться «азианским стилем» по месту его возникновения и процветания в Малой Азии.



Азианский стиль изучали Гермоген, Феодр Годарский (учитель Тиберия), анонимный автор, именовавшийся Лонгином, который написал трактат «О возвышенном». Представители этого стиля проповедовали пафос, подъем, экзальтацию.



Однако не все теоретики и практики были сторонниками азианского стиля, его противники стояли за классические образцы и строгость речи. Этот стиль, в противоположность азианскому, стал называться аттическим, а его представители – аттицистами. Они проповедовали утонченную образность и интеллектуальность речи, которые вызывали у слушателей определенные ассоциации, тем самым воздействуя на них.



Аттицисты были сторонниками чистоты речи, под которой подразумевалась ее нормативность, сводившаяся к правильному выбору слова и морфологической формы. Если оратор следовал этим требованиям, он мог считаться образцовым оратором, а его речи изучались как образцы. Уже к концу III в. до н. э. сторонники аттицизма (классицизма) победили, хотя борьба продолжалась и далее в Риме. В I в. до н. э. Цицерон написал два трактата: «Брут» и «Оратор», которые как бы синтезируют азианское и аттическое (классическое) направления.



Представителями аттического направления были, например, Аполлодор Пергамский, наставник римского императора Октавиана



Августа, придерживавшийся строгих и точных правил риторики; Цицелий, о котором упоминает Дионисий Галикарнасский, – сам сторонник аттического направления, а также Деметрий.



Дионисий Галикарнасский (1 в. до н. э.

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