Сочинение 8 класс - Риторика

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Риторика"



В толковых словарях «риторика» – это наука и искусство красноречия, убеждения словом. В наши дни она расширила сферу влияния, охватив разнообразные области общения – от публичного, официально-научного и делового до бытового, обиходного. В XX в. в теории и практике речи усилились тенденции культуры речи, требования языковой нормы, чему способствовало возникновение и интенсивное развитие новых научных направлений: теория речи, массовой коммуникации, стилистики и грамматики.



Красноречие понимают неоднозначно: это и дар слова, речи актуальной, эмоциональной, логичной и ясной, в которой используются все богатства и тонкости языка, и опыт, накопленный веками в поэтике, стилистике и ораторстве.



Любое высказывание определяется ситуацией, потребностями жизни: они порождают мотивы и цели; даже говорящий формирует содержание речи, выбирает форму: монолог или диалог, грамматическую структуру, лексику, интонации, прогнозирует понимание слушателей и их реакцию. Выбор средств определяет тип культуры речи на всех этапах внутренней, мысленной подготовки: мотивации, структуры содержания, выбор слов, грамматику.



Существует ряд проблем, которые пытается решить риторика, например поиск оптимальных формул общения, наследование механизмов речи, формирование языковой речи и т. д.



Риторика – одна из древнейших наук. Она возникла около 5 тысяч лет назад в античной Греции. Она в то время лежала в основе многих других наук и сфер общественной жизни. В Греции правила демократия, и умение словами убедить оппонента в правоте считалось очень важным. Именно в этот период появляется понятие «оратор». Это люди, умение говорить для которых было профессией. Ораторы в совершенстве овладевали своим мастерством. Как тогда, так и сейчас главное умение оратора – это умение овладеть вниманием аудитории. Существует ряд приемов, способствующих этому.



Языковой материал речи всегда занимал доминирующее положение в риторике, ее важнейшие разделы смыкались между собой. Точный выбор слова, построение фразы, использование фигур и тропов, логика и ее точность построения текста характерны как для ораторской речи, так и для научных трудов. Достоинством любой речи, любого текста согласно риторическим традициям и здравому смыслу служит в первую очередь содержание, и лишь во вторую – форма, а точнее гармония формы и содержания. Но риторика не может признать речь хорошей, если она плохо ориентирована композиционно, неточно выбраны средства языка, если оратор не умеет держаться перед публикой, если у него плохая дикция и, начав фразу, он не может ее закончить, неуместно жестикулирует.



Важнейшим аспектом в риторике является логика. Она может быть формальной, диалектической или материалистической. Важно то, что логика должна присутствовать не только в научных трудах, но и в простой разговорной речи. Логическое построение текста нуждается в фактах, достоверном материале, так или иначе добытом говорящим или пишущим. Исключением могут быть общая образованность и культура субъекта, собственный жизненный опыт.



В заключение следует отметить, что античное риторическое учение, как и вся культура, было унаследовано большей частью европейских стран и в том числе Россией.



Любые виды отчетов относятся к жанру ретроспекции. Главный признак – это рассказ о совершенном событии в прошедшем времени. Отчет относится к деловым документам, и поэтому его признаки в основном остаются неизменными. Главный признак – принадлежность к официально-деловому стилю. Отсюда четкость и строгость изложения, главенство цифр и фактов.



Например, отчет о командировке. Чаще всего командировка – это поездка с деловыми целями. Отчет о командировке содержит в себе сведения о самом процессе, о результатах поездки, какие вопросы были решены, в чем было достигнуто соглашение, что осталось не решенным и что подлежит дальнейшей разработке. Язык отчета принадлежит к жанру ретроспекции, т. е. изложение ведется в прошедшем времени. Используются конструкции типа: Было исследовано. , Было проведено. , и т. д.



Иногда присутствует подробное изложение течения заседаний, если таковые имели место. В случае, когда командировка имела целью испытания оборудования, должен быть отчет о таковом со всевозможными графиками и формулами, необходимыми для полноты отчета. Если командировка имела отрицательные результаты, т. е. сотрудник не смог достичь поставленной цели, то отчет все равно делается, но уже с докладом о причинах неудачи.



Лексика, как и во всех деловых бумагах, здесь строго ограничена определенным кругом ее употребления. Предложения безличные и представляют, собой типичные для этого жанра конструкции.

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