Сочинение 8 класс - Самые уязвимые в нашем мире- это дети

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Самые уязвимые в нашем мире- это дети"



Детство -это самая светлая и яркая часть жизни человека. Приходя в этот мир слабое и беззащитное дитя может, рассчитывать лишь на помощь и заботу взрослых. Ребенок начинает познавать окружающую действительность в зависимости от того, как ему это преподносят. Каким вырастет малыш, во многом зависит от того, как относятся к этой жизни его родители. Какие ценности преобладают в семье, что занимает приоритетное положение - материальное или духовное -показатель того, чему отдаст предпочтение в будущем теперешний ребенок. Дети очень мягкий и податливый материал,что же мешает воспитать гармонично развитую личность, а что помогает этому процессу? Мне кажется, прежде всего поведение самих родителей. Кто из них думает о душе маленького человека,когда на глазах у него затевает скандал с соседкой или начинает осуждать друзей,знакомых, кто заботится о том ,какие шрамы оставляют в памяти неблаговидные поступки взрослых . Обманите ребенка один раз , и он запомнит это на всю жизнь , а потом следуя вашему примеру, будет обманывать всех, но первым будете именно вы. Вы неуважительно относитесь к своим родителям ? Изменитесь,потому что когда-то вы окажетесь на их месте , и ваш ребенок будет поступать с вами точно так же. Человек, воспитанный во лжи и ненависти будет сеять и выращивать то же самое. Научите ребенка любить , и он будет вам благодарен,ведь он счастлив только потому, что дарит любовь окружающим и сам купается в этой любви. Научите ребенка любви, как учат этому мудрые книги пришедшие к нам из глубины веков,сколько света несут они нашим израненным душам. Люди многие десятилетия воспринимают Библию как сказку,но разве не прав был апостол Павел, написав красивые и, несомненно, до сих пор сохранившие актуальность слова,вдумайтесь как все просто: " Любовь долготерпит,милосердствует,любовь не завидует,любовь не превозносится,не гордится,не бесчинствует,не ищет своего,не раздражается,не мыслит зла,не не радуется неправде,а сорадуется истине;все покрывает,всему верит,всего надеется,все переносит " Мамы и папы ,дедушки и бабушки научите нас любить!