Сочинение 8 класс - Спорт – надежный помощник в жизни

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Спорт – надежный помощник в жизни"



Я хожу в школу, посещаю дополнительные занятия по английскому языку, помогаю родителям дома. Я стараюсь успевать все и делать это по возможности лучше, чтобы не стыдно было сказать, что это я сделал, поэтому часто я утомляюсь. Расположение духа у меня ухудшается, работать так, как бы мне хотелось, я тоже уже не могу. И есть одно дело, которое всегда мне помогает улучшить расположение духа и возвратить трудоспособность. Это для меня, как луч солнца в пасмурный день, и носит название он просто – бассейн. Я умею плавать еще сызмала. Мой отец научил меня, когда я был еще четырехлетним ребенком.



А когда мне было пять, он отвел меня на бассейн в секцию синхронного плавания. Сначала это мне нравилось, потом был период, когда я ходил туда только потому, что этого хотели мои родители. Но сейчас я признателен моему папе за то, что он все же таки когда добрым словом, а когда силой не дал мне бросить занятия по плаванию. Сейчас для меня это очень большая моральная поддержка. Тренируюсь я каждый день. И нагрузки у нас большие – мы плаваем не меньше двух километров каждый раз. Часто я в школе утомляюсь морально – от уроков, особенно от уроков английского языка и математики. Учительницы там требуют много от учеников, и потому каждый урок я очень напряжен. А когда я прихожу на бассейн и начинаю плавать, то моральная нагрузка переходит в физические, и голове становится легче. Мыслей становится меньше в то время, как я плаваю, – я только успеваю считать, сколько «бассейнов» я проплыл. Мой мозг отдыхает, пока я плаваю, и из воды я выхожу физически утомленный, тем не менее морально отдохнувший. Не поверите, но я во время плавания иногда начинаю лучше понимать какую-то тему, которые изучали в школе. Плаваю, и постоянно у меня в голове крутится какой-либо отрывок из нее, и я запоминаю его, начинаю более понимать, чем в классе. Я и таблицу умножения так выучил, когда в первом классе учил!



И самое главное, что дает мне спорт, – это, бесспорно, здоровье и сила. Болею я очень редко, почти никогда. Честно говоря, аж жалость берет иногда, когда думаю, что мои одноклассники дома сидят, а я в школе. Зато потом я думаю, что настигать им тоже много придется, и мне становится легче. Раскрою свою маленькую тайну: я люблю смотреть на себя в зеркало после тренировок, так как мне нравится, как выглядят напряженные мышцы. Я горжусь своей фигурой, и это прибавляет мне уверенности в себе. Я не теряюсь почти ни в какой ситуации, всегда чувствую себя уверенно. Я уверен в своих действиях, в своих словах – во всем.



На первый взгляд, ничего особого в плавании нет, но сколько полезного я от него получаю!

