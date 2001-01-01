Сочинение 8 класс - Турбизнес в америке
Свободная тема "8 класс" - сочинение "Турбизнес в америке"
В течение последнего десятилетия американский туризм испытывал серьезные проблемы. По словам Роджера Доу, председателя Американской ассоциации туриндустрии (TIA), уровень спада по сравнению с 1992 годом временами достигал 36 %. Одной из причин этого г-н Доу считает недостаточный бюджет туристического маркетинга — млн (для сравнения — млн в Канаде и $ 93 млн в Австралии). Особенно сильно на приток иностранных туристов повлияли трагические события 2001 года. Однако руководство туротрасли полно оптимизма и надеется вскоре поднять американский туризм на качественно новый уровень.
В настоящее время американская статистика свидетельствует о медленном, но постоянном росте всех показателей национальной туриндустрии. Основной поток иностранных туристов в настоящее время составляют туристы из Великобритании и Японии. Разумеется, американцы заинтересованы и в освоении новых рынков, при этом особо рассматриваются Россия, Китай, Индия и Польша — страны с высокими показателями развития выездного туризма. Об интересе к России свидетельствует и увеличение контактов с российскими турфирмами.
Однако для России, как и для многих других стран, основным препятствием для поездок в США по-прежнему является визовая проблема плюс еще грядущие изменения в требованиях к загранпаспортам. Пока нельзя сказать, что намечается легкое решение проблем. «Благорасположенность, но одновременно и бдительность», — так кратко можно сформулировать официальную позицию властей в этом вопросе.
Vocabulary
health — здоровье
leisure — свободное время, досуг
the rest of— оставшаяся часть чего-то
health-giving mineral waters — лечебные минеральные воды
disease — болезнь
gout — подагра
liver disorder — болезнь печени
bronchitis — бронхит
invention — изобретение
initially — первоначально
machinery — оборудование
owner — владелец
trader— торговец
to comprise — включать в себя
origin — происхождение
to reflect — отражать
esplanade — эспланада
seafront — берег моря
promenade des anglais — английская набережная
well-established — признанный, прочный, надежный
palace — дворец
customer — покупатель, клиент, заказчик
previously — ранее
to cater — организовывать
to invent — изобретать
to appear — появляться
to stay indoors — находиться внутри, в доме
cuckoo clocks — часы с кукушкой
to reach — достигать
to bear witness — свидетельствовать
to codify — кодифицировать
championship — чемпионат
to host — проводить
amusement — развлечение
improvement — улучшение
benefit — выгода
development — развитие
within — внутри, в пределах
urban — городской
package tour — турпакет
temperance — умеренность
campaigner — борец
immediately — сразу же, тотчас же, немедленно
growing — растущий
time off — свободное время
to afford — позволить себе
luxury — роскошь
boarding house — пансион, пансионат
however — однако
statutory — установленное законом right — право
aside — реплика в сторону
obligation — обязательство
staff — личный состав, персонал, штат сотрудников
travel facilities — удобства для путешествия
possible — возможный
conurbation — агломерация
coast — побережье
to follow — следовать за кем-то
widely — широко
acknowledge — подтверждать
to popularize — делать популярным
domestic — домашний, внутренний
to reserve — беречь, запасать, бронировать
curious — любопытный
minority — меньшинство
to emerge — появляться
to wane — убывать, ослабевать
popularity — популярность
to accustom — привыкать
towards — по направлению к…
to revive — возвращать к жизни
phenomenon — явление
manual — ручной
speed — скорость
to cross — пересекать
the English Channel — Ла-Манш
accessible — доступный