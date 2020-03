Сочинение 8 класс - Турбизнес в америке

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Турбизнес в америке"



В течение последнего десятилетия американский туризм испытывал серьезные проблемы. По словам Роджера Доу, председателя Американской ассоциации туриндустрии (TIA), уровень спада по сравнению с 1992 годом временами достигал 36 %. Одной из причин этого г-н Доу считает недостаточный бюджет туристического маркетинга — млн (для сравнения — млн в Канаде и $ 93 млн в Австралии). Особенно сильно на приток иностранных туристов повлияли трагические события 2001 года. Однако руководство туротрасли полно оптимизма и надеется вскоре поднять американский туризм на качественно новый уровень.



В настоящее время американская статистика свидетельствует о медленном, но постоянном росте всех показателей национальной туриндустрии. Основной поток иностранных туристов в настоящее время составляют туристы из Великобритании и Японии. Разумеется, американцы заинтересованы и в освоении новых рынков, при этом особо рассматриваются Россия, Китай, Индия и Польша — страны с высокими показателями развития выездного туризма. Об интересе к России свидетельствует и увеличение контактов с российскими турфирмами.



Однако для России, как и для многих других стран, основным препятствием для поездок в США по-прежнему является визовая проблема плюс еще грядущие изменения в требованиях к загранпаспортам. Пока нельзя сказать, что намечается легкое решение проблем. «Благорасположенность, но одновременно и бдительность», — так кратко можно сформулировать официальную позицию властей в этом вопросе.



Vocabulary



health — здоровье

leisure — свободное время, досуг

the rest of— оставшаяся часть чего-то

health-giving mineral waters — лечебные минеральные воды

disease — болезнь

gout — подагра

liver disorder — болезнь печени

bronchitis — бронхит

invention — изобретение

initially — первоначально

machinery — оборудование

owner — владелец

trader— торговец

to comprise — включать в себя

origin — происхождение

to reflect — отражать

esplanade — эспланада

seafront — берег моря

promenade des anglais — английская набережная

well-established — признанный, прочный, надежный

palace — дворец

customer — покупатель, клиент, заказчик

previously — ранее

to cater — организовывать

to invent — изобретать

to appear — появляться

to stay indoors — находиться внутри, в доме

cuckoo clocks — часы с кукушкой

to reach — достигать

to bear witness — свидетельствовать

to codify — кодифицировать

championship — чемпионат

to host — проводить

amusement — развлечение

improvement — улучшение

benefit — выгода

development — развитие

within — внутри, в пределах

urban — городской

package tour — турпакет

temperance — умеренность

campaigner — борец

immediately — сразу же, тотчас же, немедленно

growing — растущий

time off — свободное время

to afford — позволить себе

luxury — роскошь

boarding house — пансион, пансионат

however — однако

statutory — установленное законом right — право

aside — реплика в сторону

obligation — обязательство

staff — личный состав, персонал, штат сотрудников

travel facilities — удобства для путешествия

possible — возможный

conurbation — агломерация

coast — побережье

to follow — следовать за кем-то

widely — широко

acknowledge — подтверждать

to popularize — делать популярным

domestic — домашний, внутренний

to reserve — беречь, запасать, бронировать

curious — любопытный

minority — меньшинство

to emerge — появляться

to wane — убывать, ослабевать

popularity — популярность

to accustom — привыкать

towards — по направлению к…

to revive — возвращать к жизни

phenomenon — явление

manual — ручной

speed — скорость

to cross — пересекать

the English Channel — Ла-Манш

accessible — доступный