Сочинение 9 класс - Без рода нет народа

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Без рода нет народа"



Хотелось бы начать такими словами: «Без рода нет народа». Так как чем более силён род, тем более силён вместе весь народ. Память о своей родословной – это важный момент в сохранении национальных и моральных традиций. Сейчас уже мало знает о том, что в давность было обязанностью знать поименно свой род до седьмого колена.



В последнее время все больше людей интересуются своими родовыми корнями, и это радует, так как таким образом будут укрепляться отношения и в семье, и с далекими родственниками, чаще становятся встречи в родственном круге. Хорошо, что теперь возрождается традиция памяти о своем роде, и воспоминания о нем передавать следующему поколению. Мне удалось узнать о своем роде только до четвертого колену, и впереди еще большие и интересные исследования, когда нужно будет обращаться к архивам.



Народная мудрость утверждает, что кто отрекся языка и родных традиций, тот может презреть и сыновьей обязанностью перед родителями. Таких Иванов-непомнящих-родства в независимой Украине становится все меньше, на каком бы языке они не разговаривали.