Сочинение 9 класс - Драгоценное время

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Драгоценное время"



Устное народное творчество – одно из самых древних видов искусства. Большое место в нем занимают пословицы и поговорки. Это мудрость народа, которая прошла через столетия. Наши предки хотели передать свои знания, опыт, навыки нам, которые пришли в этот мир, чтобы мы стали добрыми и умными, справедливыми и хорошими. Они отобразили в пословицах и поговорках свои принципы и взгляды на жизнь. Например, замечательная пословица: «Делу время, потехе час» учит нас ценить жизнь, ее быстротечность использовать с умом.



Как часто мы непозволительно щедро тратим свое время на ерунду, думая, что впереди его много, неизмеримый океан. Вырастаем беззаботными бездельниками, которым нужна сильная поддержка родителей. А мы, то, когда будем опорой и их радостью? Вот пословица и напоминает, что нельзя тратить драгоценное время, отпущенное человеку на обучение и взросление, на изучение материала, оставленного в наследство предыдущими поколениями. Нужно каждую минуту учебного времени в классе проводить с пользой, закреплять полученные знания, множить умение и навыки, переданные нам в наследство. Но в детстве хочется бегать и играть, смотреть телевизор и слушать музыку. На это тоже хватит времени, если научиться рационально его использовать. Чем интенсивнее ты работаешь, тем радостнее отдыхать. Если же жизнь станет вечным праздником, она быстро надоест. Обучение тоже может стать удовлетворением, если сознаешь его необходимость и пользу. А поможет в этом пословица: «Делу час, потехе время».