Сочинение 9 класс - Милосердие - черта русского характера

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Милосердие - черта русского характера"



Милосердие, я считаю, самое благородное чувство человека. Это чувство сыграло важную роль в нравственном развитии человечества. Оно является самым ярким и талантливым мазком на картинах великих художников, самым выстраданным словом в произведениях писателей, оно является просто светом, озаряющим лица обыкновенных людей.

Я живу в новом многоэтажном доме. Вокруг дома посажены цветы и установлено много скамеек. На них приятно посидеть, отдохнуть от шумного дня и расслабиться. Однажды, сидя на скамейке, возле своих ног я услышала шорох. Я наклонилась и увидела маленького щенка. Он был невысокого роста, коричневая шерсть покрывала его тело, но мордочка была черной. По внешнему виду было видно, что щенок брошенный. Я наклонилась ближе. Щенок поднял голову. Он жалобно завилял хвостом и посмотрел мне в глаза. Из его взгляда я поняла, что он никому не нужен, и если я откажусь от него, то дни его будут сочтены. Я решила, что оставлю его у себя. Я протянула к нему руки. Он недоверчиво смотрел на меня, но подался навстречу рукам. Я его взяла и принесла домой.

Щенок оказался женского рода, и я назвала её Асей. Мне потребовалась ни одна миска молока, чтобы утолить её голод. После я её выкупала и завернула в полотенце. Спустя некоторое время она заснула. Утром я проснулась оттого, что услышала шорох возле кровати и не громкий писк. Я встала, собралась, и пошла с неё гулять. Она резво бегала по тротуару и звонко гавкала. Мне было весело наблюдать за ней.

После того, как я оставила Асю, дни моей жизни стали наполняться заботой и нежностью о любимом животном. Она была мне нужна, ведь она – тот свет, который озарил скучность и однообразие моих дней. Я также была нужна Асе, ведь никто, кроме меня, не смог бы о ней так заботится.

После того, как она освоилась я начала учить её различным командам. Время проходило незаметно, но с пользой. Не всегда всё шло гладко, но обучение – процесс длительный и увлекательный. Мне было приятно кормить её, играть с ней, обучать. С каждым днем мы всё больше и больше сближались.

В один день я почувствовала себя нехорошо. Вызвала врача. Оказалось, я заболела ангиной. У меня не было сил даже гулять с Асей. Я чувствовала себя плохо. Ася это тоже чувствовала, гулять не просила, и тихо недалеко играла с мячом. Благодаря усилиям родителей и врачей я стала поправляться.

С утра я проснулась в хорошем настроение, чувствовала себя хорошо. Я позвала Асю. Она быстро прибежала ко мне. Я ей сообщила, что мы идём гулять. Она звонко гавкнула. Мы вышли на улицу. Она так обрадовалась прогулке, что по улице носилась с большой скоростью, ничего не замечая, в том числе автомобиля, который приближался по направлению к ней. Я его тоже не видела. Проходящий мимо мужчина поинтересовался у меня который час.

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