Сочинение 9 класс - Моё любимое занятие
Свободная тема "9 класс" - сочинение "Моё любимое занятие"
Чем я люблю заниматься больше всего? Люблю печь торты!
Раньше я не любила готовить и не умела толком даже яичницу поджарить. Но всё изменилось в тот день, когда мама решила мне показать, как испечь торт.
Оказалось, что она тоже не очень-то умеет печь торты! Наш бисквит прилип, подгорел. Крем получился каким-то жидким и некрасивым. Просто кошмар какой-то! А маме так хотелось домашнего торта!
На следующий день после уроков я решила научиться печь торты. Я достала кулинарную книгу и стала делать всё по рецепту. Оказалось, что испечь вкусный торт не так уж и трудно!
К маминому приходу свежеиспечённый торт, покрытый взбитым, пышным кремом, стоял на столе, а я, гордая и счастливая, ждала маму. Как же она меня хвалила!
Кстати, потом я узнала, что мама печёт торты очень даже хорошо, а в тот день всё специально так подстроила, чтобы я захотела испечь сама. Мамина хитрость удалась. Теперь печь торты и пироги — моё любимое занятие!