Сочинение 9 класс - Моё любимое занятие

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Моё любимое занятие"



Чем я люблю заниматься больше всего? Люблю печь торты!



Раньше я не любила готовить и не умела толком даже яичницу поджарить. Но всё из­менилось в тот день, когда мама решила мне показать, как испечь торт.



Оказалось, что она тоже не очень-то уме­ет печь торты! Наш бисквит прилип, подгорел. Крем получился каким-то жидким и некраси­вым. Просто кошмар какой-то! А маме так хо­телось домашнего торта!



На следующий день после уроков я реши­ла научиться печь торты. Я достала кулинарную книгу и стала делать всё по рецепту. Оказалось, что испечь вкусный торт не так уж и трудно!



К маминому приходу свежеиспечённый торт, покрытый взбитым, пышным кремом, стоял на столе, а я, гордая и счастливая, жда­ла маму. Как же она меня хвалила!



Кстати, потом я узнала, что мама печёт торты очень даже хорошо, а в тот день всё специально так подстроила, чтобы я захотела испечь сама. Мамина хитрость удалась. Теперь печь торты и пироги — моё любимое занятие!