Сочинение 9 класс - Народное творчество и настоящее

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Народное творчество и настоящее"



Не буду выяснять, что такое народное творчество, потому что более-менее четкое определение этого понятия существует, хотя определения нет, потому жанровое разнообразие очень большое, а специфика развития того или иного жанра еще пестрее. Определений на сегодня существует много, и все они не охватывают глубинной сути народного творчества, ибо оно в некоторых своих жанрах старается быть консервативным (свадебные песни или другие, связанные, например, со Свят-вечером, Рождеством, крещением, похоронами т. п. ). И все же в подавляющем большинстве народное творчество есть нечто особенное в общественной жизни. Возможно, для этого надо воспринимать его не как фольклор, застывший на страницах многотомных изданий, а как процесс, который вызывает к жизни определенные жанры, необходимые в тот или иной момент исторического развития.



Для примера хочу назвать такие жанры народного творчества, как анекдот, народная улыбка, свадьбы, пословицы, поговорки, прибаутки. Появился такой вид народного творчества, как городской фольклор. А я бы еще добавил студенческий фольклор, школьный, детский.



С одной стороны – это современное творчество, окрашенное современной лексикой, с другой стороны – это все-таки творчество, которое не имеет авторства и имеет множество вариантов, которые распространяются устно и в печатном виде. Вот примеры таких шуточных прибауток со школьного обучения: «Чтобы разделить дробь на дробь – надо есть белый хлеб». Или из уроков химии: «Аш два о плюс пшено, а добавить натрий хлор, – то и будет вам кандер».



Особенно меня поражает большой набор прибауток, направленных на воспитание культуры речи. Назначение этих прибауток – научить детей (а может, и не только детей) вежливо и правильно разговаривать, правильно использовать слова и не засорять язык, оберегать его от различных наслоений и грубой лексики.



Мои наблюдения на каникулах в бабушкином селе. Проходит мимо группы людей некий парнишка и безразлично приветствуется: «Здравствуй!». И тут же немедленный ответ-поговорка: «Здоровье» – до коров, а к людям – «здравствуйте». Частое и неоправданное употребление «ну» тут же будет прекращено замечанием: «Не запрягал, то и не Нукай, погонять не будешь», и уже на совсем невежливо поздороваться «здрасьте» – получишь сразу: «Не засьте» (это значит: поздоровайся по-человечески) Или употребление слова «жалко» вместо «сожаление» вызывает такое замечание: «Жалко у пчелки».



И зря некоторые считают, что фольклор – это нечто историческое прошлое, хранящееся в фольклорных сборниках. Народное творчество живет, пока живет народ, который создает новые виды, жанры и реагирует на все общественные процессы, происходящие в Украине. Надо только быть внимательным наблюдателем, а может, и исследователем. А в последнее время даже стали говорить о современном жаргонном языке. Это негативное явление стало завоевывать свое пространство в общении, особенно это свойственно подросткам. Уверен, что народная мудрость и здесь не замедлит – отреагирует соответствующим образом, чтобы искоренить это явление с нашей благозвучной и красивой речи. Но это совсем другая тема.