Сочинение 9 класс - Наше время – третье тысячелетие (Место современной молодежи)

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Наше время – третье тысячелетие (Место современной молодежи)"



Я считаю, что нам, современным старшеклассникам, выпала исключительная судьба: начало нашей взрослой жизни совпадает с началом третьего тысячелетия. На первый взгляд, это необычно и интересно, ведь не каждому поколению так везет. И это лишь на первый взгляд, так как знаю, что в сердце каждого из нас притаилась тревога, настороженное ожидание: что ждет меня впереди, во взрослой жизни?



Думаю, не ошибусь, когда скажу, что каждый старшеклассник уже более или менее определил свое будущее (то ли сам, то ли с помощью взрослых). И какие бы планы мы не укладывали относительно личной жизни, все они, соединены воедино, направлены на главное – служение своей стране, содействие ее укреплению, расцвету, ее восхвалению в мировых масштабах. Я твердо в этом убежден и считаю именно это главным призванием и назначением моих ровесников.







И сегодня в молодежной среде составляется очень странная ситуация. Существует будто два мира: один (наверно, его можно назвать элитным)к чему-то стремится, чему-то учится; другой – мир упадка. Они не имеют общих точек соприкосновения и даже не стараются их искать. Они сохраняют дистанцию, оставаясь каждый сам по себе. А было бы естественно, когда бы первый, имея больший потенциал, вел за собой второй, тех, кто часто остается где-то на задворках событий, помогал одолевать им депрессивные расположения духа и побуждал к вере в себя и свой завтрашний день. К сожалению, этого нет, и остаются на противоположных полюсах активная и просвещенная часть молодежи Украины, а рядом с ними, но на другом «полюсе» – сложные подростки, наркоманы, пьяницы.



Понятно, такая ситуация отнюдь не оказывает содействие расцвету Украины, что десятилетие назад избрала путь независимости. Но если тогда сегодняшние выпускники впервые садились за парты и мало задумывались над общественными событиями в своей Украине, то теперь мы не имеем права быть равнодушными к ее будущему. А значит – и к своей общественной позиции.



…Недавно я прочитал, что за последние три года количество молодежных организаций выросло в четыре раза и что Украина имеет ныне сильнейшее из всех стран СНГ молодежное движение. Так, за нами – будущее!



Украина нам доверяет свою судьбу, полагается на наши знания, силы и любовь. Знания, которые, я думаю, со временем перельются в опыт, мы приобретаем каждый день. Силы у нас есть. А любовь к родной стране – это извечная черта нашего национального характера. С ней у нас ребенок рождается, воспитывается, служит своему народу и умирает – всю жизнь сопровождает украинца любовь к своей Родине. Только она, эта любовь, помогла украинской нации выстоять на нелегком пути к независимости. И, думаю, именно эта искренняя сыновья любовь к Украине поможет нам, молодым, избрать единственно правильную жизненную позицию и вывести свое государство на достойное место среди лучших государств мира.