Сочинение 9 класс - Посещение библиотеки в Германии

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Посещение библиотеки в Германии"



Германия — это страна со многими культурными центрами. Кельн и Дюссельдорф – лишь два среди центров современной художественной жизни. Большинство их предлагает Берлин. Академии наук имеют свои резиденции в Берлине, Дюссельдорфе, Геттингене, Галле, Гейдельберге, Лейпциге, Майнце и Мюнхене. Самые выдающиеся музеи расположены в Берлине, Гильдесгейме, Мюнхене, Нюрнберге, Кельне и Штуттгарте. Оба литературных архива расположены в Марбахе и Веймаре. Федеральный архив, с главной службой в Кобленце, имеет в своем распоряжении филиалы в Берлине, Потсдаме, Фрайбурге и некоторых других городах.



Наибольшая концентрация средств массовой информации – в Гамбурге. Немецкая Библиотека находится во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге и Берлине. Германия не имеет больших старых национальных библиотек. Лишь с 1913 года собирал основанный Немецкий Книжный магазин в Лейпциге всю немецкоязычную литературу. Разделение Германии привело в 1947 году к учреждению Немецкой Библиотеки во Франкфурте-на-Майне. Она с 1996 года является федеральным учреждением. В августе 1990 года обе библиотеки были объединены под названием «Немецкая Библиотека». Немецкая Библиотека – это весь архив немецкоязычной литературы и национальный библиографический информационный центр Федеративной Республики. Она имеет на это время почти 14 миллионов томов. В Лейпциге также находится музей книги и письменности. В Берлине с 1970 года расположен Немецкий музыкальный архив как отдел Франкфуртского дома. К важнейшим научным библиотекам принадлежат Баварская государственная библиотека в Мюнхене с более чем 6 миллионами томов и «Государственная берлинская библиотека – прусский культурный фонд» в Берлине с почти 4 миллионами томов. Рядом с общими научными библиотеками существуют специальные библиотеки, как, например, Медицинская центральная библиотека в Кельне.



В распоряжении читателей находятся почти 13 500 публичных библиотек со свыше 129 миллионами томов. Много библиотек стали, благодаря авторским чтениям, мероприятиям и выставкам, активными культурными центрами. Здесь получают не только литературу и информацию; привлекают внимание специальные интересы благодаря специальным отделениям для детей и молодежи, музыкальным отделениям и собраниям картин. Много имеется также мобильны библиотек, чтобы иметь возможность, предлагать книги в предместьях и селах.