Сочинение 9 класс - Проблема подвига и предательства во время войны

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Проблема подвига и предательства во время войны"



Война – это беда не одного человека, не одной семьи и даже не одного города. Это беда целой страны. И именно такое несчастье произошло с нашей страной, когда в 1941 году фашисты без предупреждения объявили нам войну. Война… Только от одного произношения этого простого и незамысловатого слова замирает сердце и по телу пробегает неприятная дрожь. Надо сказать, что в истории нашей страны было множество войн. Но, пожалуй, самой страшной по количеству убитых людей, жестокой и беспощадной, была Великая Отечественная война.



С началом войны в русской литературе наблюдается некоторый спад, так как многие писатели ушли на фронт добровольцами. В это время чувствовалось преобладание военной лирики. Стихотворениями фронтовые поэты поддерживали дух наших бойцов. Зато уже после окончания войны советские писатели начали создавать повести, рассказы, романы о войне. В них авторы рассуждали, анализировали произошедшие события. Основной особенностью военной прозы тех лет было то, что авторы описывали эту войну как победоносную. В своих книгах они не вспоминали о тех поражениях, какие несла русская армия в начале войны, о том, что немцы подошли к Москве, и ценой тысяч человеческих жизней ее удалось отстоять. Все эти авторы создали иллюзию, миф о победоносной войне в угоду Сталину. Потому что было обещано: «… на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом…».



И вот на таком фоне в 1946 году появляется повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Эта повесть поразила всю общественность и бывших фронтовиков своей откровенностью, честностью. В ней Некрасов не описывает блестящих победных боев, не представляет немецких захватчиков неопытными, ненаученными мальчишками. Он описывает все как было: в начале войны советские войска отступали, проигрывали многие сражения, а немцы были очень хитрыми, умными, хорошо вооруженными противниками. И вообще война для многих людей стала шоком, от которого они так и не смогли оправиться.



События повести происходят в 1942 году. Автор описывает оборону Сталинграда, жестокие бои, когда немцы прорываются к Волге и отступать некуда. Война стала национальным горем, несчастьем. Но в тоже время, «она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный», дала возможность по-настоящему узнать людей, познать их суть.



«На войне узнаешь людей по-настоящему», — писал В. Некрасов.



Вот, например, Валега – ординарец Керженцева. Он «читает по складам, в делении путается, спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит… Но за родину, за Керженцева, за всех своих боевых товарищей, за Сталина, которого он никогда не видел, будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны – кулаками, зубами…». Вот в этом и есть настоящий русский человек. С таким можно и в разведку идти, куда хочешь – хоть на край света. Или, например, Седых. Это совсем юный паренек, ему всего девятнадцать лет, и лицо у него совсем не военное: розовое, с золотистым пушком на щеках, и глаза веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. Ему бы гусей гонять да с соседскими мальчишками драться, а он уже был ранен в лопатку осколком и получил звание сержанта. И все равно наравне со своими, более опытными боевыми товарищами воюет, защищает родину.



Да и сам Керженцев или Ширяев – командир батальона – и многие другие делают все от них зависящее, чтобы сломить противника и при этом сохранить как можно больше человеческих жизней. Но на войне были не только такие смелые, самоотверженные, любящие свою родину люди. Рядом с ними были такие, как Калужский, который только и думал, как бы спасти свою жизнь, не попасть на передовую. Или Абрасимов, которого не волновали человеческие потери – лишь бы выполнить задание, любой ценой. Были и такие, которые предавали свою родину и народ.



Весь ужас войны заключается в том, что она заставляет человека смотреть в глаза смерти, ставит его постоянно в экстремальные ситуации и, что самое ужасное, дает ему возможность выбора: жизнь или смерть. Война вынуждает делать самый решающий в человеческой жизни выбор – умереть достойно или остаться жить подло. И каждый выбирает свое.