Сочинение 9 класс - Проблемы теории жанра в литературоведении

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Проблемы теории жанра в литературоведении"



Понятие литературного процесса в современном литературоведении включает в себя постоянное взаимодействие двух тенденций: «Преемственное развитие есть диалектическое единство сохранения и отрицания, рост нового на основе старого, с принятием его или в борьбе с ним. Без сохранения нет обогащения, накопления; без отрицания нет развития, обновления. »( XIV , 28). Сложный процесс литературного развития может быть отражен только в разветвленной системе разных по своей функции литературоведческих понятий: ведь необходимо фиксировать как наиболее изменчивое, так и относительно устойчивое в творчестве. К числу категорий, указывающих на огромную роль традиции, элементов повторяемости в литературе, и относится жанр.



По мнению исследователей, изучение жанровой специфики – это новый подход к изучению жанров, который позволяет не только объяснить сами жанры и их эволюцию, но и ту целостность, которая возникает в процессе взаимодействия жанров, будь то относительно самостоятельный период развития литературы или литературные направления нового времени. Наибольшей степенью этой целостности обладает творчество писателя, которое, по мнению М. Б. Храпченко, «представляет собой системное единство». В нашей работе мы обратимся не к исследованию жанрового своеобразия всего творчества И. С. Тургенева, а лишь к его наследию определенного периода (1864-1870-е годы), которое наименее всего исследовано с точки зрения жанра. В настоящей работе предпринята попытка обращения к творческим и философским предпосылкам появления таких произведений писателя, как «Призраки», «Довольно», «Странная история», «Степной король Лир», что позволит, в свою очередь, приступить к осуществлению анализа основных жанровых форм указанных произведений. Совокупностью указанных выше обстоятельств продиктована актуальность представленной работы, основными целями которой становятся:



знакомство читателя с творчеством И. С. Тургенева в самый “таинственный” период его жизни – 60-70-е годы XIX века;



исследование художественного мира писателя как целостной системы;



выявление жанрового своеобразия его отдельных произведений.



Исходя из вышеперечисленных целей, установлены конкретные задачи работы:



выявить и проанализировать мировоззренческие и эстетические принципы писателя;



уточнить специфику жанровой поэтики Тургенева в указанный период творчества.



Во время работы использовалась литература, касающаяся проблемы литературных жанров, биографические сведения и материалы о творческом пути И. С. Тургенева.



Наиболее полной и точной монографией, посвященной литературным жанрам, является работа Л. В. Чернец «Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики)», где исследовательница рассматривает следующий круг вопросов: роль жанровых категорий в процессе творчества и восприятия произведений, историческое изменение жанровых норм, жанровые группы (типы), выделяемые в динамике литературного процесса, поэтика нравоописательных произведений и т. д.



Среди других литературоведческих работ мы выделили для своего исследования труды М. М. Бахтина, Г. Н. Поспелова, В. Кожинова, идеи которых изложены наиболее полно.



Нас привлекла и работа В. М. Головко «Поэтика русской повести», где автор представляет свою концепцию жанра. Он считает, что изучение жанра предполагает раскрытие художественно-гносеологической природы литературного творчества. Авторское видение жизни «глазами» разных жанров – различно и по содержанию, и по форме. Каждое подлинно художественное произведение, будучи индивидуальным, сохраняет определенные жанровые черты. «Жанр, – писал М. Бахтин, – представитель творческой памяти в процессе литературного развития. Именно поэтому жанр способен обеспечить единство и непрерывность этого развития». В. Головко считает, что методологически плодотворным является изучение поэтики жанра с позиций конкретного историзма. «Вечное» в любом жанре неотрывно от нового, традиционное – от изменчивого. Обычно жанр рассматривается как содержательно-формальная категория. Считается, что это исторически сложившийся тип художественной конструкции, опредмечивающий определенное содержание. Структура произведения представляет собой идейно-эстетическую целостность. «В том случае, когда рассматривается способ формирования, организация произведения как эстетического целого, характеризуется его жанр», – писал М. Б. Храпченко. Но способ формирования обусловлен жанровым содержанием. Поэтому важно подчеркнуть, что каждый жанр имеет свою проблематику, воплощающуюся в соответствующей форме.

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