Сочинение 9 класс - Роль казачества в истории украинского народа

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Роль казачества в истории украинского народа"



Сегодня в Украине стараются возродить казачество, тщательно изучают жизни казаков, их обычаи, традиции, создают современные казацкие отряды. В самом деле, времена казачества - часть героического прошлого украинского народа. Так в чем же заключается такой живой интерес к казакам? Почему же мы, украинцы, гордимся ими на весь мир?



Уникальность нашей истории и нашего народа заключается в том, что в казачестве выразился творческий и свободолюбивый дух наших предков. Каждый в Украине слышал о казаках. Казак в нашем воображении - это победоносный воин, который не расстается с саблей. Защитник Отчизны, оборонец прав и веры, обычаев и достоинства каждого, кто живет под небом Украины. О них написано много научных книжек, интересных романов, сняты фильмы. О нашем казацком роде и его предводителях говорится в торжественной песне нашего государства - гимне Украины. А о малом мальчике и взрослом парне, который умеет отстоять свою честь и защитить более слабого, старика, женщину, у нас говорят: настоящий казак. И в это слово вкладывают понимание наибольших добродетелей нашего народа.



Казачество в Украине возникло больше 500 лет тому назад, во время распада Киевской Руси после монголо-татарского нашествия. Украинские города поднимались из руин, но господарем когда-то могущественного государства стали литовские князья, хотя подавляющее большинство населения Великого Княжества Литовского составляли украинцы и белорусы. В первые времена украинцы под новой властью чувствовали свободно, литовцы не лишили их ни веры, ни языка, ни прав или обычаев. И уже в ХV-ХVІ ст. усилилось влияние поляков, начинается изымание прав и процесс закрепощения крестьян. Украинцы перестали чувствовать себя хозяевами на собственной земле.



Свободолюбний народ, украинцы ищут выхода, идут в степи, за днепровские пороги - на Запорожье. Там, в свободных, но очень опасных местах и возникает украинская разновидность европейского рыцарства, особый военный отряд - казачество, который ширился, пополнялся энергичными и упорными, смелыми и талантливыми воинами. Казаки стали ведущей силой, которая оказывала содействие формированию современного украинского народа. По всей Украине утвердилось устройство казацкого народовластия. Казак и украинец , означало одно и тоже, украинцев в мире называли «казацким народом». Приобщаться к казачеству считали за честь не только украинцы, а и много чужеземцев, захваченных доблестью и моральными добродетелями казаков.



Казацкие поселения — Сечи — имели свое устройство, свои клейноды, свои правила и законы, за которыми жили, а главный закон — честь и справедливость. Негодяям и предателям там не было места. Поэтому казаки были сплоченные, а это делало их единой, могущественной военной силой.



На протяжении нескольких столетий украинские казаки стерегли границы, воевали, защищая не только собственные интересы, а и интересы других стран: казацкие отряды были желательным подспорьем и в польском, и в французском войске. Воевали на суше и на море. О славных боях и походах казаков, об их смелости, отваге и изобретательности ходят легенды. Казаки были непревзойденными мастерами военного дела в свое время.



Прославили казачество храбрые, талантливые предводители: Остап Дашкевич, Дмитрий Вишневецкий, Иван Свирговский, Богдан Ружинский, Иван Подкова, Самійло Зборовский, Северин Наливайко, Максим Кривонос, Петр Конашевич-Сагайдачный, Иван Сулима и другие. Гетманство Богдана Хмельницкого положило край так называемому «золотому покою». Выдающийся гетман, смелый, решительный борец за правду, он положил свою жизнь за свободу украинского народа, но предательство татар и Москвы не дало осуществиться мечтам Хмельницкого видеть Украину свободной и сократило ему век. После смерти Хмельницкого на Украине началась безалаберщина - братоубийственная война. Это страшное время назвали «руиной». Последние гетманы - Иван Виговский, Петр Дорошенко, Иван Сирко, Иван Мазепа - искали поддержки у турок и шведов, стараясь снять ярмо Московы и Польши. Но силы украинского казачества уже были ослаблены, а союзники не надежные. Поэтому снова и снова поражения. Еще Филипп Орлик, Иван Скоропадский и Павел Полуботок старались продолжить дело Ивана Мазепы, но снова измена. Обессиленная и запуганная Украина не поднялась на помощь.



Екатерина II поставила точку в истории большого казачества. Воспользовавшись , отважным войском, чтобы отвоевать Крым у Турции, она приказала уничтожить Сечь. Но казаки не дались москвичам, они хитростью покинули Сечь, оставив ее для ограбления, и пристали к туркам. Те с радостью приняли мужественных воинов в свое войско. И турецкое подданство тоже было тесным для украинских казаков, они возвращались в Украину, кто-то нанимался реестровыми казаками на Московскую службу. Последние украинские казацкие поселения были на берегу Азовского моря в 1828 году, но и они были втиснуты царским правительством; их крепость передали Кубанскому казацкому войску. Слава о свободолюбивых, украинских предках, непоколебимой воли знаменитых казаков, живет и по сей день. Многие из нас и сегодня носят казацкие фамилии и не знают об этом. Через казачество мы все создавали нашу историю, и любой из нас не только причастен, а и ответственный за нее. И сегодня, когда идет становление независимой Украины, как никогда актуально звучат строки нашего гимна:



Душу и тело мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братья, казацкого рода.



Роль казацких летописей в воспроизведении исторического прошлого

