Сочинение 9 класс - Школьная форма или стандартная одежда: это ли необходимо в школе

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Школьная форма или стандартная одежда: это ли необходимо в школе"



Относительно этого вопроса много спорят. Немало учеников думают, что им не нужна стандартная одежда. Для них лучше не носить ни одной школьной формы. Они хотят быть свободными при выборе одежды. Но, как показало научное исследование университета Джастус-Либиг в Гисене, социальный климат, внимательность, а также чувство уверенности высше в школьных классах со стандартной одеждой.



«Форма» – это звучит для меня немного ужасно, но это – определенная разновидность рабочей одежды, чтобы ходить в школу. Стандартная одежда, по моему мнению, может иметь некоторые преимущества. В первую очередь, форма помогает экономить время утром перед школой, так как нет потребности долго подыскивать одежду. Ты просто надеваешь форму и идешь в школу. Форма может также помогать экономить деньги, так как тебе нужно намного меньше одежды. Возможно, форма увеличивает внимательность на уроке, так как нет демонстрации мод, особенно среди девушек. Я бы не хотела носить одинаковую со всеми одежду, но я не имею ничего против одежды свободного кроя одинакового цвета со школьной эмблемой. Я бы хотела, чтобы школьная форма давала мне еще и возможность выбора. Возможно, я бы приняла стандартные джинсы, блузки и свитеры. Другие ребята и девушки, возможно, также будут согласны с таким видом одежды.

